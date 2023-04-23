Заявление китайского посла во Франции о том, что все постсоветские страны нелегитимны:

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1. Пока это не официальная позиция Китая, особенно, учитывая, что под удар ставится не только Украина, но и прямые сателлиты Китая в Центральной Азии (особенно Казахстан);

Далее текст на языке оригинала.

2. Теоретично – це можна розглядати, як певне промацування Пекіном різних позицій, особливо, зваживши на те, що тиждень тому інший посол Китаю (посол в ЄС) заявив, що підтримка РФ – це риторичні фігури. Іншими словами, можна допустити, що Пекін через Акторів другого рівня запускає різні меседжі для різних аудиторій. Ціль цієї гри – сказати щось, не сказавши нічого. Хоча не можна відкидати і те, що посол просто сказав щось те, чого не планував сказати (він і раніше "грішив" не зовсім коректними заявами);

3. Поки точно немає сенсу розганяти зраду – її ще точно нема і найголовніше: Китай не хоче ніякої реставрації СРСР, а тому, навіть якщо все це затверджена в Пекіні гра, то точно не для посилення РФ. Китаю це просто не потрібно;

4. Україна має точно викликати посла на килим в МЗС, але потрібно говорити не мовою ультиматумів, а вести переговори про підняття рівня включеності Китаю в тиску на РФ;

5. Сі не буде поки говорити з Зеленським. Причина – він не може провести розмову заради розмови. Поки нема точок перетину, а відтак нам потрібно максимально тиснути на комунікацію другого рівня (бажано на рівні міністерств чи аналога РНБО).

Тому, якщо підсумувати: нічого страшного не сталося. Говорити про те, що комунікація з Китаєм непотрібна – це дурість. Це велика гра. І нам треба ставати гравцями, а не дітьми, які вилітають в першому ж турі.