КНДР могла поставлять артиллерию и гранатометы ХАМАС, а также обучать боевиков перед атакой на Израиль – The Telegraph

Северная Корея могла поставлять боевикам ХАМАС артиллерию, снаряды и реактивные гранатометы. Также Пхеньян мог обучать террористов перед атакой на Израиль: в КНДР ранее проводились учения с использованием парапланов для пересечения границы.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на военных Южной Кореи. К такому выводу в Сеуле пришли после изучения фото и видеокадров, запечатлевших атаки ХАМАС 7 октября, на которых южнокорейские военные заметили оружие из КНДР.

Издание отмечает, что высокопоставленный представитель Объединенного комитета начальников штабов Сеула на условиях анонимности заявил, что КНДР, вероятно, поставляла ХАМАС артиллерию, реактивные гранатометы и проводила обучение перед атакой на Израиль.

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"Считается, что ХАМАС прямо или косвенно связан с Северной Кореей в различных областях, таких как торговля оружием, тактическое руководство и обучение", — сказал он.

К такому выводу военные Южной Кореи пришли после того, как обнаружили на фото и видео с атаками ХАМАС на Израиль 7 октября использование боевиками реактивных гранатометов РПГ-7 северокорейского производства.

Кроме того, отметил собеседник издания, на границе между Израилем и сектором Газа были обнаружены 122-мм реактивные системы залпового огня, произведенные в КНДР, а также артиллерийские снаряды.

При этом он не стал уточнять, получили ли боевики ХАМАС это вооружение непосредственно от КНДР или через третьи страны.

В Израиле при этом также склоняются к мысли, что террористы использовали оружие, произведенное в КНДР. Об этом журналистам "Голоса Америки", в частности, заявил посол Израиля в Южной Корее Акива Тор.

"В Газе, поскольку именно она на нас нападает, используют северокорейское оружие. Возможно, это северокорейское оружие находится в Иране уже довольно долгое время", – подчеркнул дипломат.

Также КНДР могла готовить боевиков ко вторжению, в том числе, по воздуху. В Сеуле предполагают, что тактику использования парапланов для пересечения границы, примененную боевиками ХАМАС при вторжении в Израиль, Пхеньян может применить и для нападения на Южную Корею.

Пхеньян уже проводил подобные учения. В частности, в декабре 2016 года северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил демонстрацией парапланов, нацеленных на тогдашний президентский комплекс Чхонг Ва Дэ. Поэтому, предположил представитель Объединенного комитета начальников штабов, не исключено, что Пхеньян передал ХАМАС тактику проникновения.

Именно поэтому после нападения ХАМАС на Израиль в Южной Корее активизировали координацию с Соединенными Штатами с целью оперативного выявления любой необычной активности на границе с КНДР.

Ранее обвинения в адрес КНДР в поставках оружия ХАМАС звучали неоднократно. Однако Пхеньян их отбрасывал. В последнем заявлении, сделанном Северной Кореей уже после нападения террористов на Израиль, она назвала подобные обвинения "беспочвенными и лживыми", одновременно обвинив в их распространении США, которые якобы "пытаются переложить вину за конфликт с самих себя на других".

Напомним, ранее в США заявили, что КНДР поставила России более тысячи контейнеров с боеприпасами. Эти поставки, которые Пхеньян ранее не единожды отрицал, производились в период с 7 сентября по 1 октября.

Со склада в Северной Корее оружие сначала загружали на российское судно, а уже из российского порта по железной дороге переправляли через всю Россию в Краснодарский край.