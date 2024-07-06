'Китай заинтересован в войне в Украине': Умланд указал на опасность

Война России против Украины выгодна для Китая, он хочет получить для себя определенные преимущества. Судя по тому, как Пекин поддерживает Москву в ее агрессии против нашего государства, он явно заинтересован в ее продолжении.

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Об этом в комментарии OBOZ.Talk сказал кандидат исторических и политических наук Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы.

"За последний год сложилось такое впечатление, что на самом деле Китай заинтересован в этой войне и он от этого что-нибудь получит, иначе бы он не так поддерживал Россию экономически", – отметил он.

По словам Умланда, если бы США и Китай пришли к согласию, была бы совсем другая ситуация.

"Но я боюсь, что этого не будет. Или если Трамп станет президентом, то будет наоборот давление на Украину, чтобы закончить войну, отдать России территорию. Ну и это будет, конечно, большая проблема для всей международной системы, потому что тогда вся эта система, созданная в 45-м году после Второй мировой войны, она будет под вопросом", – говорит аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китай может сыграть "огромную роль" в прекращении развязанной Россией войны, поскольку Москва зависит от его экспортного рынка. США и Китай, если отбросят разногласия, могли бы успешно действовать вместе в этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранские Shahed, которые оккупанты уже применяют для атак на Украину. Так Пекин может приблизиться к оказанию агрессору помощи в виде летального оружия, от чего Китай предостерегали западные чиновники.

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