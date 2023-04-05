Китай впервые вывел в Южно-Китайское море флот с баллистическими ракетами, которые могут ударить по США - Reuters

Китай впервые развернул как минимум одну атомную подводную лодку с баллистическими ракетами для "почти непрерывного" патрулирования в Южно-Китайском море. Это оказывает давление на США и союзников.

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Об этом сообщает издание Reuters. По мнению аналитиков, оснащенные новой баллистической ракетой большей дальности, лодки могут поразить континентальную часть Соединенных Штатов.

Китайский флот из шести ракетных подводных лодок может поразить США новой баллистической ракетой JL-3. Ядерные силы страны быстро расширяются и ситуация представляет собой оперативную проблему для США, поскольку они впервые сталкиваются с двумя ядерными противниками – Китаем и РФ.

С появлением ракеты JL-3 китайцы, вероятно, будут держать свои ракетные подводные лодки в Южно-Китайском море, в "бастионе" защищенных вод у своих берегов, а не рисковать патрулированием на западе Тихого океана.

В отчете Пентагона отмечается, что с предполагаемой дальностью более 10 000 километров и неся несколько боеголовок, JL-3 впервые позволяет Китаю достичь континентальной части Соединенных Штатов из китайских прибрежных вод.

Министерство обороны Китая не ответило на просьбу прокомментировать отчет Пентагона и развертывание его подводных лодок.

РФ держит большую часть своих 11 ракетных подводных лодок в "бастионах" у своего арктического побережья, в то время как американские, французские и британские лодки перемещаются более широко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай выступил против передачи страной-агрессором Россией ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами своего государства. У Си Цзиньпина категорически запрещают перемещение ядерного вооружения куда-либо. В свою очередь, в Беларуси поддержали позицию РФ.

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