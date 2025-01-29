Китай, вероятно, строит самый большой в мире центр термоядерного синтеза – Reuters

В городе Мяньян в китайской провинции Сычуань продолжается строительство, вероятно, крупнейшего исследовательского центра термоядерного синтеза. Хотя КНР по этому поводу официально ничего не сообщала, об этом свидетельствуют последние спутниковые снимки указанной провинции. Такой центр может являться как научной организацией по разработке ядерного оружия, так и центром исследования добычи дешевой электроэнергии.

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О строительстве агентства Reuters сообщили эксперты сразу двух аналитических организаций. МИД Китая переадресовал вопрос в министерство науки, где пока отказываются от комментариев. Отказалась от комментариев и разведка США.

По словам исследователя организации CNA Corp Декера Эвелета, на спутниковых снимках видно строительство здания, которое похоже на крест. Четыре больших крыла у здания, вероятно, нужны для лазеров установки. Центральный отсек здания, предположительно, будет с камерой-мишенью, заполненной изотопами водорода.

Именно таков (по крайней мере, снаружи) Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций NIF в Северной Калифорнии, США. Но, как утверждает Эвелет, экспериментальный, центральный отсек на китайском объекте на 50% больше, чем у американского NIF, который сейчас считается крупнейшим в мире.

"Любая страна, имеющая объект типа NIF, может и, вероятно, будет совершенствовать имеющиеся образцы ядерного оружия. Это также будет способствовать разработке (ядерных) бомб без опробования самого оружия", – цитирует Reuters господина Уильяма Альберка, аналитика по ядерной политике в Центре Генри Стимсона.

Впервые признаки строительства "новой научно-производственной зоны" в китайском Мьяньяне увидели в США еще в 2010 году. В 2020 году американцы предположили, что строительство указанного объекта направлено на поддержку в разработке ядерного оружия. Правда, в то время на спутниковых снимках был только расчищенный участок земли.

Но там уже расположен китайский исследовательский центр термоядерного синтеза, который называется Laser Fusion Major Device Laboratory.

Термоядерный синтез на основе лазерного излучения – технология, использующая мощные лазеры для инициирования слияния атомных ядер. Принцип состоит в том, что лазеры фокусируют энергию на крошечную капсулу, заполненную изотопами водорода, такими как дейтерий и тритий. Поэтому и начинается термоядерный синтез, процесс которого сопровождается сильным выделением тепловой энергии.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписанный Китайом и Соединенными Штатами, запрещает ядерные взрывы на поверхности (а также подземные, подводные и в воздухе) Земли. Но странам разрешено проводить исследования лазерного термоядерного синтеза. В условиях запрещения испытаний эксперименты с лазерным синтезом имеют решающее значение для исследований в области ядерного оружия и его усовершенствования.

Как сообщал OBOZ.UA, у китайских тайконавтов на борту космической станции Тяньгун появился умный помощник. Робот, по имени Сяо Хан, переводимый как маленькое пространство, выполняет разные команды – более подробно об этом читайте здесь.

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