Китай пытается обменять Украину на Тайвань, манипулируя вопросами вооруженной поддержки

В последнее время чрезвычайно остро встал вопрос о возможной поддержке Российской Федерации со стороны Китая посредством поставки оружия, боеприпасов, снаряжения и других типов помощи, в которой крайне нуждается страна-агрессор на фоне своих военных неудач в Украине. Ввиду масштабов обсуждения данной темы в мировых и украинских СМИ это выглядит как важный элемент дипломатической игры официального Пекина, которая преследует исключительно китайские интересы.

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Мирный план Китай оказался "пустым пузырем" – мир его не поддержал

Следует загадать, что пафосно распиаренный "мирный план" Китая оказался, как и прогнозировалось нашим изданием, лишь декларацией о намерениях без конкретных механизмов реализации его пунктов. Лишь некоторые страны, разным образом зависящие от России, такие как Беларусь, Венгрия, Казахстан, публично поддержали китайский мирный план, спекулируя на "миротворческой" тематике. Страны Запада ожидаемо этот план подвергли критике, ведь официальный Пекин даже не решился назвать войну в Украине "войной", используя традиционное для себя название "кризис". Поэтому Китай продолжает привлекать к себе внимание педалированием темы Тайваня в вопросах вероятной помощи России.

Китай пытается шантажировать мир "тайваньским вопросом"

Так, новый глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган, в прошлом бывший посол КНР в США, открыто начал сравнивать Тайвань и Украину, критикуя американскую военную помощь обеим странам: "Почему США просят Китай не предоставлять оружие России, в то время как сами продолжают продавать оружие Тайваню". Также от него прозвучали ничем не обоснованные обвинения в затягивании войны в адрес США: "Усилия по мирным переговорам неоднократно подрывались. Кажется, невидимая рука, которая подталкивает к затягиванию и эскалации конфликта и использует украинский кризис для обслуживания определенной геополитической программы". Еще раньше китайский министр заявлял, что "Тайвань – это красная линия, которую нельзя пересекать китайско-американским отношениям".

Китай встает перед дилеммой – поддерживать Россию или потерять отношения с Западом и США

Итак, китайское руководство пытается поставить Запад, и в первую очередь США, перед ошибочным выбором – кого поддерживать дальше – Украину или Тайвань. Однако американская и западная дипломатия сами являются мастерами ставить своих оппонентов перед сложным выбором. В данном случае перед Китаем предстает достаточно очевидная дилемма – помогать России в преступной войне, осуждаемой большинством цивилизованного мира или сохранить нормальные взаимовыгодные отношения с Западом и США? Стоит напомнить, что экономика Китая сложна и экспортно ориентирована, большими рынками сбыта которой являются именно Европа и США, причем они покупают китайские товары, а не ресурсы. Поэтому при закрытии этих рынков, санкций и других ограничений тысячи китайских предприятий с сотнями миллионов работников окажутся перед угрозой закрытия, а саму экономику Китая будет ожидать масштабный и весьма опасный кризис, который может разрушить все могущество, накопленное за последние 30 лет успешного развития. Все это будет следствием ошибочного решения о военной поддержке России.

Вместо этого выгода от публичной поддержки Кремля вооруженными поставками вряд ли будут значительными. Деньги за поставку России военной техники или боеприпасов никоим образом не перекроют экономические потери от экономического разрыва с Европой и США. С другой стороны, Китай сам остро нуждается в запасах вооружений, имея среди возможных противников миллиардную ядерную Индию и большие границы с Россией, к которой у Пекина имеются исторические территориальные претензии. Во-вторых, Китай потенциально готовит военное вторжение в Тайвань, что будет крайне сложной операцией. Ну и в-третьих, Китай готовится противостоять мощнейшей армии и экономике мира, которую представляют Соединенные Штаты Америки. В случае попыток вторжения на Тайвань Пекину будет противостоять "дальневосточное НАТО" в составе как минимум самого Тайваня, Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии и Новой Зеландии, возглавлять которые будут США собственной персоной.

Российские неудачи в Украине сдерживают Китай

Поэтому нужно обратить внимание на свежий доклад директора Национальной разведки США Эврил Гейнс, в котором констатируется, что власти Китая пока не хотят возникновения вооруженного конфликта вокруг Тайваня, ведь это будет иметь фатальные последствия для страны. Также необходимо учитывать мнение действующего главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который считает, что китайское руководство поражено провалами российской армии в войне в Украине и тщательно изучает ошибки своего северного соседа. Не случайно в своей риторике официальный Пекин продолжает питать надежды на "мирное воссоединение с Тайванем" в будущем. Поэтому американская вооруженная поддержка Украины, по мнению Бернса, удерживает Китай от военных действий против Тайваня в ближайшее время.

Итак, сейчас Китай оказался в ловушке собственной риторики – он не может признать Крым российским и легитимизировать нарушение территориальной целостности Украины, ведь таким же образом Тайвань может провести референдум о независимости или (теоретически) присоединении к США в статусе неинкорпорированных территорий, то есть под полной защитой США, но без предоставления гражданства. Фактически для продолжения мечтаний о воссоединении с Тайванем Китай должен настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины, включая Крым и Донбасс, а любые попытки помочь России оружием сделают шансы мирно вернуть Тайвань минимальными. Это оставит им только опцию военного вторжения на остров, что в случае военной поддержки от США сможет не только обернуться неудачей, а угрожать крахом всего могущества Китая.