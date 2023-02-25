Китай пытается не допустить проигрыша России, опасаясь, что США тогда сосредоточатся на нем - Bloomberg

Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла, потому что тогда США сосредоточатся на нем. При этом военное поражение приведет к политической дестабилизации в Москве, потенциально делая китайско-российское стратегическое партнерство жертвой незаконченной войны.

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Такое мнение высказал член Совета по политике в области иностранных дел Госдепартамента США Хэл Брэндс в колонке для Bloomberg. Он добавил, что Россия больше не будет считаться великой державой.

"Существуют веские причины, по которым Китай не хотел бы быть втянутым в войну – такие как страх международного осуждения, дальнейший ущерб отношениям с Европой и подверженность санкциям США. Тем не менее, есть одна очень веская причина, по которой Си все же может вмешаться: он не может допустить, чтобы Путин проиграл", – написал он.

По его мнению, Россия, которая выйдет из этой войны слегка ослабленной, изолированной на международном уровне и, следовательно, более зависимой от Пекина, не так уж и плоха с точки зрения Си. Россия, которая пострадала так сильно, что вряд ли может считаться великой державой, представляет большую проблему, потому что позволяет США сосредоточиться на Пекине.

"Еще хуже для Си сценарий, при котором военное поражение ведет к политической дестабилизации в Москве, потенциально делая китайско-российское стратегическое партнерство — единственный ответ Китая на глобальную сеть альянсов, которыми обладает Америка, — жертвой незаконченной войны", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Соединенных Штатах Америки считают, что Китай может оказывать стране-агрессору России нелетальную военную помощь. Не исключено, что речь идет о снаряжении, необходимом оккупационным войскам для вероятного весеннего наступления на фронте в Украине.

– Министерство иностранных дел Китая утверждает, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту и не осуществляет продажу оружия в зоны конфликта. Так там опровергли информацию о том, что Пекин планирует продавать беспилотники Кремлю для поддержки войны против Украины.

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