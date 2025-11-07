Вызовы российско-китайской коалиции

Пока Путин сосредоточен на бесконечной войне против Украины, его премьер-министр Мишустин отправился в Пекин для обсуждения параметров китайско-российских отношений. Символично, что в День народного единства почти всё российское правительство в плане персонального состава встретило на китайской территории. Будто бы именно председатель КНР Си Цзиньпин подлинный гарант и руководитель РФ, постепенно превращаемую в протежированное государство.

Китаец позитивно оценил вклад Мишустина в усердии по продвижению многопланового взаимодействия двух стран и его слаженную роботу с китайским коллегой Ли Цяном. В совместном коммюнике по итогам переговоров Москва и Пекин подтвердили намерение укреплять стратегическое партнёрство во всех сферах, а также противостоять внешним вызовам, и конечно бороться с фальсификацией истории Второй мировой войны. Россия в очередной раз высказалась за признание единого Китая, включая Тайвань, что выглядит весьма и весьма нелепо на фоне попыток России расчленить суверенную территорию Украины.

Довольно интересен перечень актуальных сфер для активизации партнерства. Здесь такие пункты, как развитие взаимной торговли, расширение авиасообщения, сотрудничество в высоких технологиях, а также сфере ИИ. По последнему аспекту: стороны учредить Экспертный совет по ИИ и совместно продвигать идею создания Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

Китай и Россия задекларировали совместные проекты по экспансии в Арктике и в освоении Луны, вплоть до создания общей лунной станции. Ясное дело, что ресурсами обширного арктического региона и освоением ближнего космоса Россия хочет заманить Китай в более тесный альянс для противодействия Западу. Блокирование Москвы и Пекина на арктическом треке – прямой вызов интересам США, ведь российская сторона таким образом частично нивелирует международную изоляцию, встраиваясь в прагматическую ресурсную стратегию КНР. Китайские товарищи очень заинтересованы в освоении новых пространств, где Россия сама ничего не способна сделать, кроме клацания зубами.

Необходимо с особой настороженностью всмотреться в усиленную китайско-российскую координацию. Теперь она после договоренностей Мишустина обретает контуры для технологического соразвития. Китай протягивает Путину руку поддержки для тотального просиживания под давлением бремени международных санкций. При этом китайская сторона в обмен получает солидный задел в виде дешевых российских энергоносителей и минерального сырья.

При этом система расчетов между сторонами очевидно будет основываться на дальнейшей юанизации экономики РФ. И таким образом, намечается ослабление финансовых позиций США на глобальном уровне. Получается, что китайско-российская коалиция выходит из существующего правового поля международных норм, и будет вести автономную игру, приближаясь к реализации китайских планов по решению тайваньской проблемы. Одновременно Москва получает важные рычаги затягивания войны против Украины, и торпедирования миротворчества Трампа.

Формирующаяся усиленная китайско-российская коалиция – демонстрация самодостаточности двух стран, реалистичности их амбиций перекраивать мир под флагом устранения зависимости от Вашингтона. Своего рода имеет место изоляция американской мощи, путем ограничения перечня инструментов влияния в руках США.

Так выглядит попытка перехода к полицентричной системе международных отношений, которая будет весьма турбулентной и хаотичной. Появление асимметрической оси Китай-Россия это еще и сдвиг в рамках концепции появления альтернативы всему Западу. Потому США для минимизации обозначенного негатива крайне важно усилить евроатлантическую солидарность, поддерживать своих партнеров, таких как воюющая Украина и настоятельно напоминать Китаю важность уважения международной законности в крайне переплетенном и взаимосвязанном мире.