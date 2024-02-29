Китай предложил заключить соглашение о неприменении ядерного оружия: о чем идет речь

В Китае призвали государства с самыми большими ядерными арсеналами договориться о соглашении о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга. Они должны либо подписать соответствующий документ, либо сделать политическое заявление на этот счет, считают в отделе контроля над вооружениями МИД Китая.

С таким заявлением выступил генеральный директор отдела Сунь Сяобо, передает Reuters. Он призвал ядерные государства выполнить свои "особые и приоритетные обязанности" по ядерному разоружению в соответствии с Конференцией ООН по разоружению, которая призвана предотвратить ядерную войну.

"Государства, владеющие ядерным оружием, должны вести переговоры и заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу", – сказал чиновник.

Он отметил, что нужно определить дорожную карту или график разработки международного правового инструмента, который защитит неядерные государства от угрозы ядерного оружия.

Отметим, что по состоянию на сегодня Китай и Индия являются единственными двумя ядерными государствами, которые официально придерживаются политики неиспользования ядерного оружия первыми. Между тем Россия и США, имеющие самые большие в мире ядерные арсеналы, таких заявлений не делали.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия провела тренировку по применению тактического ядерного оружия в случае войны с Китаем. Отрабатывались ряд разных сценариев, предполагающих вторжение китайских войск на российскую территорию.

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