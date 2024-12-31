Китай похвастался современным истребителем Shenyang J-50: чем опасен самолет

26 декабря в небо поднялся китайский истребитель нового поколения Shenyang J-50. Также стали известны некоторые его характеристики – они не являются официальными, да и машина сейчас находится на стадии прототипа. Однако если опубликованные о самолете данные точны, J-50 можно назвать довольно серьезным противником.

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Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Сообщается, что длина двухдвигательного самолета и размах лямбда-подобного крыла J-50 составляет 22 метра, а площадь крыла – 145 квадратных метров.

Максимальная взлетная масса истребителя – 40 тонн, максимальная скорость – 2 Маха, а боевой радиус около 2200 км.

Очевидно, у J-50 есть несколько отсеков для вооружения, один из которых самый большой. В последнем должны разместиться сразу четыре новых китайских ракеты "воздух-воздух" PL-17, которые появились на вооружении китайских воздушных сил в 2022 году. Для этих ракет длиной 6 метров указывают дальность полета в 300 км, хотя некоторые источники пишут и о 500 км.

Также в этом большом отсеке может быть размещена одна противокорабельная ракета YJ-12, которая развивает скорость до 3 Махов и имеет дальность до 400 км. У этой ракеты довольно значительные габариты: длиной она 6,3 метра, диаметр – более 0,4 метра.

В еще одном или двух внутренних отсеках могут быть размещены еще четыре PL-17, или китайские аналоги AIM-120 – PL-15.

"Другие возможности самолета, включая оснащение радиоэлектронными системами, пока не известно. Хотя очевидно, что речь будет идти о последних наработках Китая во всех сферах. Также очевидно, что самолет будет иметь продвинутую малозаметность", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина переоборудовала гражданский самолет в тяжелый дрон-камикадзе с дальностью полета более 1000 км. Несмотря на свои значительные размеры, этот беспилотник благодаря конструктивным особенностям стал сложной мишенью для российской противовоздушной обороны.

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