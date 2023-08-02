Китай неожиданно сменил руководство ядерных сил: что это значит

Официальный Пекин представил двух новых командиров ракетных войск армии Китая, которые отныне будут руководить ядерным вооружением республики. Ими стали Ван Хоубин и Сюй Сишен.

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Об этом сообщило CNN. Слухи о смене руководства государственным вооружением ходили в кулуарах Пекина уже неделю, сейчас они оправдались.

"Эксперты говорят, что замена двух высокопоставленных фигур в ракетных войсках за один раз военными деятелями извне — Ван из военно-морского флота, а Сюй Сишэн из военно-воздушных сил — это необычный шаг", – указали журналисты.

Остается неясным, что вызвало такие изменения в руководстве, переведены ли Сюй и Ван на другие должности. Эксперты говорят, что перетасовка предполагает потенциальную обеспокоенность по поводу руководства силами со стороны лидера КНР Си Цзинпиня.

"Важно, что это происходит во время повышенного значения для отделения, разрабатывающего ракетные программы Китая, от его оружия с ядерными боеголовками до ракет меньшей дальности, используемых в недавнем запугивании самоуправляющегося Тайваня. Суверенный остров правящая Коммунистическая партия Китая называет своим собственным и не исключает захват силой, несмотря на регулярные предупреждения Запада", – заключили в CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский лидер Си Цзиньпин лично предостерегал кремлевского диктатора Путина от использования ядерного оружия против Украины. Это свидетельствует об обеспокоенности Пекина войной России, даже несмотря на, казалось бы, "молчаливую поддержку" внешней политики Москвы.

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