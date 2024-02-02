Китай будет участвовать в урегулировании 'кризиса в Украине', но по-своему – МИД страны

Министерство иностранных дел Китая не комментирует возможность участия лидера страны в имплементации Украинской формулы мира и предстоящем саммите мировых лидеров в Швейцарии, однако заявляет, что Пекин будет продолжать по-своему способствовать урегулированию "кризиса в Украине".

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Об этом говорится в ответе офиса представителя внешнеполитического ведомства на запрос Укринформа. В МИД КНР отметили, что Пекин стремится играть конструктивную роль в вопросе прекращения боевых действий.

"Позиция Китая по отношению к украинскому кризису последовательная и четкая. Китай всегда стремится играть конструктивную роль в вопросе достижения прекращения огня, прекращения боевых действий и политического урегулирования кризиса", – говорится в ответе.

В заявлении не упоминаются мирные инициативы Украины, однако подчеркивается, что Пекин будет продолжать идти своим путем в поиске способов прекращения войны.

"Китай будет продолжать своим способом убеждать мир и способствовать переговорам и политическому урегулированию кризиса", – отметили в МИД страны.

Как сообщал OBOZ.UA, представителя Китая не было среди участников встречи по украинской "формуле мира" в Давосе – несмотря на то, что Пекин получил приглашение.

Поэтому Украина пригласила лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" с участием мировых лидеров, который должен пройти в Швейцарии. На мероприятии будут обсуждаться дорожные карты по реализации украинской формулы мира.

Тем временем государственные банки Китая усиливают направленные против России ограничения. В частности, по меньшей мере два учреждения за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса. Примечательно, что действовать подобным образом, китайские банки начали после того, как США ввели дополнительные санкции против зарубежных финансовых компаний, которые помогают РФ в войне против Украины.

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