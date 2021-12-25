Кишинев не дождался от Киева объяснений, как судья Чаус попал в Украину, – Санду

Кишинев не получил официальных объяснений от Украины о том, как бывший судья Николай Чаус попал из Молдовы в Украину. Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду в интервью каналу "RTR Moldova".

"Нет, мне не дали никаких объяснений. Я знаю, что наша прокуратура начала расследование, мы не видели до конца ничего. Мы не получили ни от нашей, ни от украинской власти серьезных объяснений, что там произошло. К сожалению", – заявила она .

Напомним, экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус просит Окружной административный суд Киева (ОАСК) признать незаконным и отменить приказ об отчислении из штата судей.

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В декабре заседание суда по делу Николая Чауса, обвиняемого в получении взятки в размере $150 тысяч, перенесли якобы из-за того, что Чаус потерял слух.

30 ноября Антикоррупционный суд провел первое заседание по делу судьи Чауса. Ранее Чаус пришел на суд в бронежилете.

3 августа детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева в больнице "Феофания". 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

6 августа защита открыла материалы уголовного производства для ознакомления. После завершения ознакомления экс-судье вручен обвинительный акт.

Отметим, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения крупной взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. Взятку судья закопал на огороде в банках.

Впоследствии Чаус нашелся в селе в Винницкой области. После чего его забрали сотрудники СБУ.

И, наконец, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о задержании экс-судьи Днепровского райсуда Киева в больнице "Феофания".