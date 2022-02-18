Ким Чен Ын отправил в лагеря садовников, у которых вовремя не расцвели цветы

В Северной Корее садовников отправили в исправительные лагеря из-за того, что у них не расцвели красные бегонии ко дню рождения покойного лидера Ким Чен Ира. Из-за пандемии у работников возникли проблемы с подвозкой топлива к теплицам, где выращивают излюбленные цветы лидера – сорт "Кимченирия".

Памятное событие отмечается 16 февраля и известно в стране под названием "День сияющей звезды". Как пишет Mirror, мероприятие состоялось и в 2022 году перед монументо Чен Иру в городе Самчжиен (провинции Янгандо), однако не в таком масштабе, как предполагалось.

В этом году власти страны традиционно заказали тысячи цветов, поскольку из них, как правило, создают уличные композиции. Но фермеры не смогли справиться с задачей. Из-за сложностей с подачей топлива температура в теплицах была слишком низкой и бегонии не успели распуститься в срок, что расстроило действующего лидера Ким Чен Ына.

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После этого садоводов приговорили к наказанию в виде трех- шести месяцев пребывания в трудовых лагерях. Сотрудников фермы вызывали каждый день для отчета о состоянии цветов. Их обвинили в пренебрежительном отношении к растениям.

Отметим, проблемы с выращиванием бегоний были и ранее, поэтому известны случаи, когда цветы заказывали из Китая.

Известно, что многолетний сорт бегоний "Кимченирия" был специально выведен в 1988 году японским ботаником Камо Мототеру по заказу северокорейских властей в честь дня рождения Ким Чен Ира. Ярко-красный цветок, по задумке автора, символизирует мудрость, любовь, справедливость и мир.

День рождения Ким Чен Ира – один из самых важных праздников в Северной Корее. Ким Чен Ир – второй вождь Корейской Народной Демократической Республики, сын первого (Ким Ир Сена) и отец третьего (Ким Чен Ына). Тело политика выставлено на обозрение в мавзолее в Пхеньяне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Джу, которая крайне редко появляется на публике, посетили концерт в честь Лунного Нового года в Пхеньяне.