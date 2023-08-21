'Киев должен запретить израильским министрам посещать Украину': Шлеймович рассказал, каким должен быть ответ на депортацию украинцев

Журналист Эмиль Шлеймович заявил, что Украина должна запретить въезд министрам Израиля в ответ на депортацию украинцев Иерусалимом, и рассказал истории некоторых депортированных граждан. Так, в частности, во въезде отказали двухлетней украинке, заподозрив в желании "поселиться и работать".

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Как говорится в статье Шлеймовича, главного редактора издания "Детали", 8 июля Елизавета Аврамчук была задержана в аэропорту имени Бен Гуриона в Тель-Авиве, и 17 часов спустя депортирована из "богоизбранной страны, потому что у проверяющих возникло подозрение, что она останется здесь на заработки".

Лиза прилетела вместе с мамой Анастасией и бабушкой Татьяной Щедриновой. В Израиле давно живут их родственники, которые подтвердили, что украинцы будут жить только как гости.

Семья добиралась до Израиля через Варшаву. Однако после 17 часов в аэропорту была вынуждена возвращаться в Кременчуг.

"Мы спали на полу между скамьями, без еды и возможности ее приобрести, без документов и каких-то объяснений. Как и еще с десяток украинцев. Чувствуя себя заложниками. Нас допрашивали с лампами, как в кино, отобрали телефоны, у кого-то даже разбили. Нам угрожали тюрьмой (а кого-то туда и отправили на три дня). Таким невежливым тоном со мной еще никогда никто не разговаривал", – рассказала бабушка Лизы.

Семье пришлось купить дорогие билеты назад в Варшаву и оттуда вернуться домой, в зону ракетных обстрелов. Шлеймович напомнил, что конвенция ООН о беженцах от 1951 года однозначно запрещает "возвращать людей в страну, где их жизни или свободе угрожает опасность по причине их расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".

"Израильских чиновников это не волнует: поскольку беженцы добирались через третье государство, то с них и взятки гладки", – отметил журналист.

Он также рассказал историю студентки Черновицкого университета Татьяне Гризюк, отец которой воюет в рядах ВСУ – ей отказали, потому что "молодая девушка из воюющей страны не может позволить себе отдыхать".

А прилетевшая из Кишинева через Стамбул Зинаиде Панченко в ожидании допроса стало плохо. Несмотря на это, офицер провел допрос, принял решение о депортации и отвел ее в зал ожидания. В туалете женщина потеряла сознание.

В больнице у Зинаиды диагностировали сердечный приступ и перелом нижних позвонков позвоночника. Врачи на неделю запретили перелеты. Из израильской миграционной службы периодически звонят в больницу, чтобы наконец-то депортировать украинку.

Шлеймович отметил, что обо всех таких случаях "не знает" министр внутренних дел Израиля Моше Арбель, впрочем как и его предшественница Айелет Шакед.

"Я полностью отвергаю утверждения об унижении граждан Украины при въезде в Израиль. Иммиграционная политика Израиля приветствует туристов из многих стран мира, в том числе и из Украины. В случаях, когда есть подозрения в незаконном использовании туристической визы для работы или проживания, Управление по делам населения и миграции осуществляет свои законные полномочия", – заявил Арбель.

По словам Шлеймовича, "зверствуют" пограничники потому, что проникшего в Израиль ради заработков нелегала потом чрезвычайно трудно найти и выдворить. А в случае с украинцами – невозможно, поскольку суд запретил их высылать до завершения войны. Поэтому их стараются не пускать вообще.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 20 августа заявил, что израильтянам может быть запрещен въезд в Умань, если депортация украинцев не прекратится.

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