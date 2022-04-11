Кандидаты, проигравшие первый тур выборов президента Франции, призвали поддержать одного из лидеров гонки

Большинство кандидатов в президенты Франции, потерпевших поражение в первом туре выборов, призвали французов отдать голоса действующему президенту Эмануэлю Макрону. Он и кандидат от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен вышли во второй тур.

Как сообщает Le Figaro, проголосовать за действующего президента, призвал глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, которому экзот-полы дали третье место с поддержкой на уровне 20,1%.

"Вы не должны давать голос Марин Ле Пен… Мы знаем, за кого никогда не будем голосовать!" – заявил Меланшон.

Также к своим поклонникам с просьбой поддержать Макрона обратились:

лидер "зеленых" Янник Жадо (4,9%),

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кандидатка от правых "Республиканцев" Валери Пекресс (4,6%),

коммунист Фабьен Руссель (2,5%),

а также мэр Парижа и кандидат от социалистов Анн Идальго (1,9%).

В то же время ультраправый кандидат Эрик Земмур (6%) призвал французов поддержать Марин Ле Пен, агументировав тем, что "она противостоит человеку, приведшему к власти два миллиона иммигрантов и не говорившему об иммиграции и идентичности во время своей кампании".

Напомним, что всего в гонке за президентское кресло соревновались 12 кандидатов. Если Макрона выберут снова, он станет первым президентом Франции, переизбранным после Жака Ширака в 2002 году.

По результатам опросов, во втором туре небольшой разрыв между кандидатами сохраняется – Макрон набирает 51%, а Ле Пен – 49%.

Стоит отметить, что Ле Пен известна своей симпатией к лидеру РФ Владимиру Путину. После широкомасштабного вторжения России в Украину она пыталась дистанцироваться от него, заявляя, что он "не тот человек", который был в 2017 году, и говоря о "военных преступлениях" после обнаружения трупов в городе Буча под Киевом.

Макрон поддерживал диалог с Путиным даже после начала российского вторжения 24 февраля, но утверждал, что это произошло по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, считающего, что такие переговоры все еще полезны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на президентских выборах во Франции после подсчета 92% голосов лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон. Кандидат от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен отстает – 24,34% против 27,42%.