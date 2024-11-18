Кандидат в канцлеры Германии Хабек выступил за предоставление Украине ракет Taurus

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что если бы он возглавил правительство, то согласился бы на поставку Украине крылатых ракет Taurus. Сейчас он кандидат в канцлеры от партии "Зеленые".

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На выступлении перед голосованием у политика спросили, пересмотрел бы он на такой должности решение действующего канцлера Олафа Шольца не поставлять эти дальнобойные ракеты Киеву. Об этом сообщает Die Zeit.

"Ответ на этот вопрос – да", – сказал Хабек.

По его словам, как федеральному министру экономики ему не раз приходилось принимать решение о поставках оружия.

"Это было частью моего офиса, и это были одни из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать", – сказал он.

Немецкие СМИ отмечают, что Роберт Хабек возглавит избирательный список "Союза-90"/"Зеленых" на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля. Его выдвижение поддержали 96,5% участников федерального съезда партии в Висбадене в воскресенье, 17 ноября.

По сообщению "Немецкой волны", выступая с речью перед голосованием, 55-летний Хабек подчеркнул, что хотел бы занять ответственный пост, опираясь на опыт, полученный в прошлые годы. Политик сказал, что прежде всего хочет взять на себя ответственность "за людей в Германии", а также упомянул о проблемах, связанных с изменением климата и ростом популизма.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бундестаге могут вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине ракет Taurus. Такую возможность рассматривают представители Свободной демократической партии Германии (FDP), которая покинула коалицию.

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