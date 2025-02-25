Канадцы призывают Трюдо лишить Маска гражданства Канады: собрали более 230 тысяч подписей

В Канаде более 230 тысяч человек подписали петицию с призывом к премьер-министру Джастину Трюдо лишить миллиардера Илона Маска гражданства этой страны. Американского изобретателя обвиняют в деятельности, противоречащей национальным интересам Канады.

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Петиция была опубликована 20 февраля на сайте Палаты общин Канады. В тексте указано, что миллиардер занимался деятельностью, противоречащей национальным интересам Канады, а также "использовал свое богатство и власть, чтобы повлиять на наши выборы".

"Теперь он стал членом иностранного правительства, пытающегося уничтожить суверенитет Канады. Мы призываем премьер-министра отменить статус двойного гражданства Илона Маска и немедленно отменить его канадский паспорт", – говорится в петиции.

Петицию разместила Куалия Рид из провинции Британская Колумбия.

В Палате общин Канады ее поддержал член парламента от Новой демократической партии и открытый критик Маска Чарли Ангус, сообщает Canadian Press.

Петиция должна набрать 500 или более подписей, чтобы канадцы получили сертификат для уяснения этого вопроса в Палате общин Канады и потенциально получили официальный ответ правительства, пишет Guardian.

Под сообщением в соцсети X, где пользователь возмутилась петицией, Илон Маск назвал Канаду "ненастоящей страной".

Маск, который родился в Южной Африке и владеет американскими компаниями Tesla, SpaceX и медиа-платформу X, имеет канадское гражданство по матери – модели и диетологу Мэй Маск, которая родом из столицы провинции Саскачеван Реджайны.

Дональд Трамп, чьим соратником является Маск, ранее пригрозил ввести широкомасштабные пошлины на продукцию из Канады и открыто заявлял о том, что Канада станет 51-м штатом США, вызвав гнев миллионов канадцев, пишет Canadian Press.

Как писал OBOZ.UA, ранее Илон Маск опроверг информацию о якобы угрозах отключить Starlink, если Украина не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Журналистов, распространивших эту новость, он назвал лжецами.

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