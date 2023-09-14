'Какого черта мы ждем?' Джонсон раскритиковал Запад за промедление и призвал дать Украине больше оружия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается надежным другом Украины и активно выступает за поддержку нашей армии вооружением на международной арене. Так, он написал статью, в которой обратился к Западу с острой критикой за промедление с поставками военной помощи, слишком дорого обходящееся украинцам.

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Эмоциональный текст Джонсона опубликован на британской платформе Spectacor. Он указал, что в Украине уже 20 000 человек с ампутированными конечностями, большинство из них служат в Вооруженных силах.

"Они хотят от нас только одного: оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть с этим делом. Так какого черта мы медлим? Как мы сможем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же самое сегодня", – обозначил политик.

Джонсон подчеркнул, что на протяжении полутора лет войны потребности украинской армии постоянно меняются в зависимости от хода боевых действий и ситуации на фронте. Если поначалу на Западе была острая дискуссия о поставках Украине танков и БТРов, то затем оказалось, что дроны могут быть куда более смертоносным оружием.

"ВСУ нужны переносные зенитно-ракетные комплексы, они нуждаются в ATACMS, ракетных системах большой дальности. Однако США до сих пор сомневаются в целесообразности такого шага. Но украинцам по-прежнему нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow, которая оказалась чрезвычайно ценной", – обозначено в материале.

Джонсон продолжил, что украинский лидер Владимир Зеленский регулярно озвучивает: армии нужно всего 200 сложных баллистических систем, таких как ATACMS. В то же время Соединенные Штаты имеют тысячи таких систем.

"Для чего их удерживать? Как они послужат лучше в гарантиях обеспечить безопасность Западу, включая и сами США?" – с риторическим вопросом обратился к Вашингтону британский деятель.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий волонтер Рубен Мавик, получивший тяжелое ранение в результате российского обстрела в районе Бахмута, призвал передать Украине больше оружия. Германия должна поставлять технику и боеприпасы беспрерывно, потому что война очень тяжелая и далека от завершения.