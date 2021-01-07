Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото

Кирилл Лютый Мир 10:54, 7.01.2021 Обновлено: 11:47, 7.01.2021

Сторонники президента Дональд Трамп после многотысячного митинга в Вашингтоне ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов – победы демократа Джо Байден.

В итоге в здании Капитолия и возле него разгорелись стычки с правоохранителями: погибли четверо человек, еще около полсотни были задержаны.

Затем полицейским все же удалось прогнать протестующих и Конгресс возобновил свою работу, а вскоре признал победу Байдена.

Сам Трамп накануне заявил, что "мы никогда не признаем поражение", но позже заверил, что передача власти все же состоится.

В предыдущий раз Капитолий поддавался масштабному нападению еще два века назад, в 1814 году во время англо-американской войны.

Поэтому данные кадры уже вошли в историю США. Предлагаем посмотреть, как это было:

В Вашингтоне прошел масштабный митинг сторонников Трампа
В Вашингтоне прошел масштабный митинг сторонников Трампа
Стычек избежать не удалось, копы применили слезоточивый газ
Сторонники Трампа хотели помешать объявлению Байдена победителем
В Вашингтоне прошел масштабный митинг сторонников Трампа
В Вашингтоне прошел масштабный митинг сторонников Трампа
NBS News
Сторонники Трампа хотели помешать объявлению Байдена победителем
Парень в шкуре с рогами – Джейк Анджели
соцсети
Он стал звездой сети и одним из символов штурма Капитолия
соцсети
Анджели является ярым фанатом Трампа и ненавидит демократов
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Парень ранее даже снимался в фильмах
Сторонники Трампа устроили беспорядки в здании Конгресса
соцсети
Врывались в кабинеты и чувствовали себя как дома
New York Times
Они крушили и ломали едва ли не все, что видели на своем пути
Разбивали стекла и крушили мебель
Капитолий до этого два века никто не штурмовал
Но "не долго музыка играла", копы всех прогнали
New York Times
Капитолий вновь стал безопасным для политиков
Полиция охраны вернула ситуацию под свой контроль
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Мир

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