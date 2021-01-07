Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Исторические фото

Сторонники президента Дональд Трамп после многотысячного митинга в Вашингтоне ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов – победы демократа Джо Байден.

В итоге в здании Капитолия и возле него разгорелись стычки с правоохранителями: погибли четверо человек, еще около полсотни были задержаны.

Затем полицейским все же удалось прогнать протестующих и Конгресс возобновил свою работу, а вскоре признал победу Байдена.

Сам Трамп накануне заявил, что "мы никогда не признаем поражение", но позже заверил, что передача власти все же состоится.

В предыдущий раз Капитолий поддавался масштабному нападению еще два века назад, в 1814 году во время англо-американской войны.

Поэтому данные кадры уже вошли в историю США. Предлагаем посмотреть, как это было:

В Вашингтоне прошел масштабный митинг сторонников Трампа

В Вашингтоне прошел масштабный митинг сторонников Трампа

Стычек избежать не удалось, копы применили слезоточивый газ

Сторонники Трампа хотели помешать объявлению Байдена победителем

В Вашингтоне прошел масштабный митинг сторонников Трампа

В Вашингтоне прошел масштабный митинг сторонников Трампа NBS News

Сторонники Трампа хотели помешать объявлению Байдена победителем

Парень в шкуре с рогами – Джейк Анджели соцсети

Он стал звездой сети и одним из символов штурма Капитолия соцсети

Анджели является ярым фанатом Трампа и ненавидит демократов соцсети

Парень ранее даже снимался в фильмах

Сторонники Трампа устроили беспорядки в здании Конгресса соцсети

Врывались в кабинеты и чувствовали себя как дома New York Times

Они крушили и ломали едва ли не все, что видели на своем пути

Разбивали стекла и крушили мебель

Капитолий до этого два века никто не штурмовал

Но "не долго музыка играла", копы всех прогнали New York Times

Капитолий вновь стал безопасным для политиков