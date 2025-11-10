Напомню, что в сенсационной книге Боба Вудвода "Война" речь идёт, в частности, о том, как в первом году полномасштабной агрессии России главный на то время американский военный штабист Марк Милли говорил по телефону с российским коллегой Герасимовым.

Весь смысл разговора сводился к ядерным угрозам со стороны России, и, когда американец спросил что-то наподобие "За что, Герасим?", Герасимов прямым текстом ответил, что Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, если война там будет складываться для России катастрофически.

Милли тогда спокойно пообещал, что таких условий не будет, то есть примирительно фактически гарантировал, что помощь от США Украине никогда не приведет к созданию таких обстоятельств, при которых можно было бы говорить о российской катастрофе.

Так что Соединенные Штаты при Байдене уже почти сразу пообещали РФ, что Украина никогда ее не будет побеждать.

Теперь же, как сообщает The Sunday Times, бывший Генсек НАТО Йенс Столтенберг в мемуарах, оправдывая недостаточную помощь Украине, непосредственно указал уже именно на Байдена, отметив, что тот заявлял в 2022-м четко: "Мы не пойдем на риск Третьей мировой войны ради Украины".

Как это славно перекликается со знаменитым обамовским насчет Крыма: "Россия больше хотела изнасиловать Украину, чем мы - ее защитить"…