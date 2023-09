Как Россия получает дроны из Китая в обход санкций: расследование

Китайская компания iFlight, которой принадлежит производитель дронов DJI, продолжает поставлять в страну-агрессора Россию беспилотники, несмотря на заявления, что она больше не продает Украине и РФ БПЛА. Но фактически это заявление является правдивым только относительно украинского рынка импортированных дронов, потому что в Россию Китай продолжает их поставлять, прикрываясь разными схемами.

В этом РФ помогают не только такие традиционные союзники как Иран, но и другие государства. Об этом стало известно из расследования OSINT-аналитиков агентства Molfar (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В компании DJI, дроны Mavic которой стали неотъемлемой частью российско-украинской войны, заявляют о нейтралитете, утверждая, что они якобы не продают дроны в страны, находящиеся в состоянии войны.

Однако в реальности у Украины действительно есть сложности с доступом к передовым беспилотникам и они только растут. В то время как Россия, несмотря на официальные ограничения, получает эти дроны через обходные каналы. Об этом свидетельствует ряд фактов.

В настоящее время государство-террорист создало на своей территории целую сеть школ, где готовят пилотов БПЛА и учат в частности летать и на дронах DJI Mavic. Он, хоть и был разработан для гражданских нужд, может быть легко адаптирован для военных задач.

"С такой техникой в руках Россия может представлять угрозу не только Украине, но всем соседним государствам. DJI Mavic и другие современные беспилотники имеют множество преимуществ – от стоимости до тактической гибкости на поле боя. Дроны обнаруживают вражеские позиции на значительных расстояниях, наносят точечные удары, снижая при этом риск для жизни военнослужащих. Эти качества делают современные БПЛА необходимыми для военных. И это та причина, почему так часто волонтеры собирают деньги на новые БПЛА для украинской армии", – отмечают расследователи.

Поставки дронов в РФ

9 июня 2023 года командир аэроразведчиков группы "Птахи Мадяра" – Роберт "Мадяр" Бровди – показал видео, на котором зафиксировано использование россиянами дронов производства iFlight.

Уже на следующий день компания DJI опубликовала заявление о том, что не продает дроны странам, находящимся в состоянии войны. Украинские волонтеры вскоре рассказали, что в закупках БПЛА возникают сложности – иногда приходится буквально выкупать из рук россиян.

Согласно данным платформы 52WMB, через iFlight может производиться экспорт военных дронов связанных компаний, таких как Mavic. К тому же, по информации этой же платформы, поставки дронов в Россию происходили в течение всего 2022 года – этими поставками занималась компания ООО "Айметро". Всего Iflight совершили 1636 торговых сделок, последняя из которых была 31.10.2022. С ООО "Небесная механика" было совершено 1577 транзакций. Также компания в течение 2022 года продавала дроны и комплектующие ООО "Хаскел" и частному предпринимателю Малыгаеву Михаилу Александровичу.

В феврале 2023 года, согласно расследованию Wall Street Journal, стало известно, что, несмотря на заявления компании iFlight, дроны продолжают тайно поступать российским вооруженным силам с помощью коллаборационистов в Китае, на Ближнем Востоке и в Европе. Расследование показало, что беспилотники DJI передавали данные военному командованию России в Москве, а затем поставляли их наземным силам, участвовавшим в войне в Украине. В то же время, для Украины новая политика компании создала сложности для закупок – теперь необходимо проводить все операции через торговых посредников. То есть, получается, что для России особых изменений не произошло, а Украине iFlight создает дополнительные препятствия для закупок.

Но отметим, что речь идет не только о БПЛА – китайские производители активно поставляют в РФ и комплектующие к ним.

Как в Россию завозят санкционные товары – есть несколько действенных схем

Первый вариант – россияне создают предприятие в другой стране, регистрируют там компанию. Эта новосозданная компания по заказу выкупает необходимые товары и реэкспортирует их в РФ. Чаще всего такие компании открывают в Китае или Турции, поскольку у них есть активная международная торговля.

Для электроники чаще всего используются Китай и Гонконг. Также для стран регистрации используют ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Армению и Узбекистан. Если компания из Армении заказала крупную партию товара, то в РФ ее будут доставлять через Иран, а из Ирана – в Астрахань через Каспийское море, поскольку у Армении и РФ нет сухопутной границы.

Второй вариант еще проще – при импорте в таможенных накладных указывается сначала посредник-логистическая компания, а затем через c/o (in care of) указывается реальный отправитель – юрлицо DJI. Например: helios global logistics (shanghai) limited c/o dji europe b.v. Также, вместо буквы J указывают L – dli europe b.v. c/o atc air service ltd. Таким образом после замены одной буквы посылка якобы идет уже от имени другой компании.

В Китае клиенты из РФ могут заказывать товар без посредников, поскольку есть банки, принимающие платежи от страны-агрессора. Однако когда нужно заказать товар из США или Европы, открывается компания, чаще всего в Гонконге, с бенефициаром-китайцем.

Третья схема по импорту товаров через Китай с "отказом" владельца: китайская компания заказывает из США товар для себя или для дальнейшей отправки в другую страну – товар приходит в порты Шекоу и Гуанчжоу. Далее корабль заходит в порт, а китайская компания "внезапно" решает, что у нее нашелся другой покупатель или она вообще может отказаться от груза в пользу другого покупателя.

Тогда в том же порту этот товар перегружают на другие контейнеры и таким образом производится реэкспорт во Владивосток или на Сахалин, откуда по железной дороге доставляется реальному заказчику в РФ. Это все важно сделать, пока товар не пересек duty free зону, то есть не пересек границу, не вышел из порта.

Кто является кураторами индустрии дронов в РФ

Всего расследователи обнаружили 10 юридических лиц. На самом деле, их тоже может быть гораздо больше. Из обнаруженных 9 поставляли в РФ дроны IFlight/DJI в 2022-2023. Это такие компании: ООО "Эста", ООО "Энтеп", ООО "Глобал кей", ООО "НПО "Группа Аванти", ООО "Айметро", ООО "Воздух", ООО "Летательные беспилотные системы", ООО "Небесная механика", ООО "Позитрон" (связано с Евгением Пригожиным).

В ходе расследования выявлены многочисленные компании, которые обходят санкции, чтобы поставлять китайские дроны и комплектующие в Россию.

"Количество таких компаний настолько велико, что весь их перечень просто не поместится в этой статье, но по каждому из них у нас есть веские доказательства сотрудничества с китайскими производителями IFlight. Эти предприятия не только обеспечивают незаконный ввоз, но и активно организуют учебные курсы для россиян по управлению БПЛА. Впоследствии, эти россияне отправляются в Украину", – пишет Molfar.

Школы пилотов дронов в РФ

В России сейчас работает большое количество учебных заведений, где проводят подготовку пилотов дронов, техников и инженеров. Аналитики Molfar публикуют список крупнейших из них.

– ООО "НПО "Группа Аванти". Является спонсором соревнований по робототехнике, обучает детей по собственной программе Avanti Education. В мае 2023 года было открыто юрлицо ООО "ГК Аванти" по "научным исследованиям и разработкам в области естественных и технических наук". Этот КВЭД юрлица чаще всего используют для сотрудничества с российскими военными организациями.

– ООО "Небесная механика". Дистрибьютор дронов DJI в РФ, среди клиентов которого есть российские госструктуры – МВД, ФСО, МЧС. Есть офис в Узбекистане и собственный учебный центр пилотов БПЛА. Обучение проводят на дронах DJI.

– ООО "Воздух". Есть учебный центр Aeromotus Education, где готовят операторов БПЛА, в частности операторов дронов DJI. Курс рассчитан на 72 часа.

– Учебный центр "Пустельга". Инструктора уже запустили два центра в зоне боевых действий в Украине. Они занимаются подготовкой кадровых и мобилизованных военных ВС РФ, Росгвардии и других силовых структур России. Кроме операторов FPV-дронов они также готовят инструкторов FPV-систем для воюющих на территории Украины подразделений.

– Школа пилотов дронов "ШУББА-Октагон"

Это учреждение, вероятно, связано с ЧВК "Вагнер". Обучение в Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Брянской, Смоленской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге проводится на дронах, которые используют и на войне в Украине, в частности, DJI Mavic.

