Как появился конструктор Lego: история от мастерской до мирового признания

28 января исполнилось 63 года со дня основания датской компании Lego, которая производит знаменитый на весь мир конструктор.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как начиналась история самого известного производителя цветных пластиковых кубиков.

Основатель компании Оле Кирк Кристиансен родился в датском городе Биллун в 1891 году. Первым его делом была столярная мастерская, специализирующаяся на производстве мебели и стройматериалов. Однако череда невзгод его настигла в 1930-х года. Сперва сгорела его мастерская, а после скончалась жена, оставив его с четырьмя сыновьями.

Но предприниматель не отчаялся и стал производить недорогие вещи, наподобие стремянок, табуреток и гладильных досок. Также он наладил выпуск игрушек для детей.

В 1934 году придумал название для своей небольшой компании – Lego, что на датском оначало сокращенную форму фразы leg godt – "играй хорошо". В 1942 году его постигло новое нашествие – сгорело очередное здание его фабрики. Когда после Второй мировой войны в Дании начались перебои с поставками древесины, Кристиансен купил первую в стране литейную машину и принялся выпускать игрушки из пластика.

Отметим, что пластиковые кубики были запатентованы в 1947 году британским игрушечным мастером Хиллари Фишером Пейджем, основателем компании Kiddicraft. Кристиансен развил его задумку, улучшил ее и через два года запатентовали собственные "Автоматически соединяющееся кирпичики", которые в 1953 году и стали кирпичиками Lego.

В 1955 году компания презентовала так называемую "Систему игры". Отныне все кирпичики Lego, не важно, когда и в какой стране они были куплены, стали полностью совместимы друг с другом. Эта система действует до сих пор: все элементы конструктора, выпущенные в 1958 году, полностью стыкуются с кирпичиками, вышедшими в 2021 году. В том же году Lego выпустила свою первую тематическую серию Town Plan – коллекцию наборов, из которых можно было построить один большой город.

Пару лет спустя датчане нашли наиболее подходящий материал для своих пластиковых кирпичиков – с того дня и до сих пор все детали Lego выпускаются из АБС-пластика. Кирпичик Lego в том виде, в котором мы знаем его сегодня, был запатентован 28 января 1958 года.

На сегодня Lego это многотысячная компания, которая занимается не только производством игрушек, а также выпускает видеоигры и снимает фильмы.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Pepsi Cola стала напитком поколения – история успеха бренда.