Когда Маск где-то месяц назад подошел к Трампу (во время поминальной службы по убитому республиканскому активисту Чарли Кирку), они, как пишут, пожали друг другу руки и обменялись репликами.

Так вот, британская развлекательная ньюзпейпа с фантастическим тиражом Daily Mail сообщила, что специалист по расшифровке речи по губам предоставил небольшую стенограмму этого разговора (по-украински она звучит еще лучше):

– Гавдуюду? (Маск у відповідь знизує плечима.) – Ілоне, я чув – ти хотів поспілкуватися? Лец спробуємо знайти спосіб, як налагодити ситуацію? (Маск киває.) – Я скучив за тобою…

То есть реплики Маска были, так сказать, не очень вербальными, хотя президент оказался изысканно нежным.

Похоже, что кандидат в первые триллионеры мира (гражданин США, Канады и ЮАР), владелец SpaceX (со всеми, кстати, ее Старлинками) и просто X (известного миру как Твиттер), Teslовец и PayPalовец, который вместе с Массадом (это имя коллеги!) более четырех месяцев являлся старшим советником Трампа (а по совместительству – надзирателем за правительством), мог бы удачно поделить со своим бывшим шефом полномочия: пока он будет заниматься Вселенной (а также Искусственным интеллектом и т.д.), тот прекрасно справится с обязанностями его фактического заместителя по чисто земным вопросам – так каждый будет на своем месте, лишь бы только не лезли друг другу в его дела!

[А то недавно в совсем другой стране уже был прецедент с очень крутым миллиардером, который тоже был гражданином трех стран и все считал, что президент, которому он раньше немного помог, теперь ему что-то должен.]

Трамп, между прочим, может быть на своём посту еще долго – в его команде снова заявляют о следующем сроке, что физиологически не более сложно, чем юридически: годы рождения и смерти у его отца отличаются на 94, у матери – на 88, у бабушки – на 86…