Как поляки относятся к украинцам после 500 дней войны с Россией: свежие данные
Более 60% поляков положительно оценивают отношения Польши с Украиной. За последние пять лет этот показатель вырос более чем вдвое.
Тех, кто считает отношения между Польшей и Украиной плохими, нашлось всего 4%. Об этом сообщило Польское радио со ссылкой на данные социального исследования, проведенного Центром изучения общественного мнения (CBOS).
По данным социологов, положительно отношения с Украиной оценивают 64% поляков. В 2018 году этот показатель составлял 29%.
Интересно, что большинство из тех, кто дал положительные оценки выше среднего – это респонденты от 45 до 54 лет, жители больших городов, более образованные и граждане, имеющие доходы выше среднего уровня.
Плохими считают отношения между двумя странами всего 4% поляков.
Социологи роста симпатий к Украине со стороны поляков и сближение двух народов объясняют полномасштабным вторжением РФ в Украину. Похожий всплеск симпатий к украинцам в Польше фиксировался в 2014-м, сразу после аннексии Россией Крыма и начала гибридной агрессии на Донбассе.
Напомним, накануне, 8 июля, стало известно, что сколько немцев поддерживают вступление Украины в НАТО: согласно результатам опроса, их оказалось более 50%, значительно больше, чем тех, кто против подобного расширения Альянса.
При этом 13% немцев считают, что Украина должна стать членом НАТО еще до войны.
Также сообщалось, что около двух третей граждан стран-членов НАТО негативно относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводившегося накануне Вильнюсского саммита.
Большинство опрошенных также поддерживают продление военной помощи Украине и считают, что российское вторжение на украинскую землю угрожает и безопасности их стран.
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