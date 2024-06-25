Согласно американскому законодательству признать какую-либо страну государством — спонсором терроризма может не Сенат и даже не Конгресс в целом, а лишь Государственный секретарь США.

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Однако именно в Госдепе от признания мордора государством — спонсором терроризма отказались, вследствие чего россия не пополнила собой "почётный список" из Кубы, ирана, северной кореи и Сирии.

Следствиями признания страны государством — спонсором терроризма, в частности, являются:

запрет помощи отСША, в том числе экономической поддержки;

запрет на экспорт и продажу боеприпасов;

для физических и юридических лиц США участие в финансовых операциях с правительством "государства-террористом" станет незаконным;

внесение в "черный список" The Financial Action Task Force (FATF) — это блокировка счетов банков "государства-террориста" по всему миру;

упразднение судебного, исполнительного, суверенного иммунитета — "государство-террориста" можно привлечь к ответственности в суде других стран мира.

Таким образом, признание, о котором идёт речь, включало бы в отношении государства-террориста запрет на помощь ему, в том числе помощь экономическую, из чего однозначно и неоспоримо вытекает, что сознательное уклонение от такого признания как раз и означает прямое спонсирование терроризма с отказом от прекращения этого спонсирования.

Поскольку российский терроризм неоднократно был выявлен и документально зафиксирован, в том числе на международном уровне, США, уклоняясь от соответствующего признания, автоматически и сами становятся настоящим спонсором терроризма.

При этом государственный терроризм Кубы, ирана, кндр и Сирии официально признан даже Соединёнными Штатами, они же прекрасно знают и об экономических и прочих контактах россии с этими 4 странами, то есть не замечать российского спонсирования терроризма невозможно уже хотя бы по этой причине, так что речь идёт именно о сознательном игнорировании Америкой спонсирования мордором терроризма.