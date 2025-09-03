Нет, нам не надо прорывать фронт, не надо маршем идти на Москву и штурмовать ее.

Для этого у нас недостаточно ни воинов, ни техники.

Далі текст мовою оригіналу.

Але ми знайшли ключ – наш Джокер, по словам Трампа, до перемоги – це знищення логістики Росії в поставках горюче-мастильних матеріалів, доставки техніки, боєприпасів, продуктів харчування… Цей ключ – наші дрони і ракети, які знищують НПЗ, інфраструктуру залізничних доріг, газові станції.

У другій половині серпня 2025 року Сили оборони України завдали серії результативних ударів по критичних об’єктах нафтової інфраструктури Росії. Унаслідок цього там або відсутнє пальне в регіонах, або ціни на нього зростають. Загалом українцям вдалося вивести з ладу 17-20% усіх російських потужностей перероблювання нафти. Чим це допоможе Україні?

Лише з 2 до 24 серпня було зафіксовано не менше ніж десять атак на нафтопереробні об’єкти. Постраждали заводи у Волгоградській, Рязанській, Ростовській, Самарській, Саратовській областях. Фактично цілий пояс основних нафтових регіонів країни. Горіли резервуари та установки перегонки, а деякі пожежі не могли загасити кілька днів (як це сталося на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області).

Наслідки цього "бензинового бліцкригу" відчули прості росіяни. У багатьох регіонах РФ раптом виник дефіцит пального. На АЗС Далекого Сходу (Примор’я, Хабаровський край) вишикувалися довгі черги автомобілів. Місцева влада пояснювала це "набігом туристів", але водії в соцмережах скаржились, що бензин марки А-95 відсутній і доводиться купувати дорожчий А-98.

Росія не здатна захистити всю нафтеперобну інфраструктуру, воєнні обʼєкти на такій великій території. Почався колапс перевезеннями на залізній дорозі, автоперевезеннями, пасажирськими літаками, де затримуються рейси на 2-3 дня.

Колапс у російській економіці настає повільно та й впевнено.

Головне, нарощувати наш успіх з кожним днем ​​для знищення російської логістики.

Зараз ми можемо сказати Трампу, що у нас є карти проти Росії, і не тільки карти, але і цілий "Джокер".

У Трампа, я не сумніваюсь, багато карт проти Росії, але чомусь він їх не бажає застосовувати.

Терміни їх дій все відкладаються і відкладаються, і з кожним разом повільно і впевнено падає авторитет Трампа, як світового лідера, так і США.

Це показав і проведений з 31 серпня по 1 вересня саміт ШОС, на якому були присутні лідери більш ніж 30 країн.

На цьому саміті Сі Цзіньпін презентував власний сценарій світового порядку.

Так, це було свято китайського лідера.

Аналізувати поки нічого не буду, головне не слова, головне – діла.

Тим більш, що в заключній декларації немає ні слова про Україну.

А чим більше Трамп буде проявляти свою слабкість, тим більше країн будуть приєднуватися до диктаторських держав.

Окрема тема – це присутність Нарендра Моді у свого, мʼяко кажучи, недруга?

Основна причина – санкції на товари Індії за покупку російської нафти.

Трамп все правильно зробив, але чому тільки проти Індії, а не проти Китаю і самої Росії?

Може це образило Моді?

У мене є своя версія.

1. Моді заперечив Трампу, що він був головним ініціатором закінчення війни Індії з Пакистаном.

Він сказав, що вони домовились без нього.

Трамп запамʼятав це.

2. Індія найбільша демократія миру.

Це не зовсім так.

Його партія дійсно перемагала на вільних виборах, але по натурі він релігійний фанатик, з диктаторскими замашками.

Його адміністрацію вважали причетною до заворушень у Гуджараті 2002 року, під час яких було вбито 1044 людини, три чверті з яких були мусульманами. Спеціальна слідча група, призначена Верховним судом Індії, не знайшла жодних доказів для порушення кримінального переслідування особисто Моді, але підозри залишились.

Під час правління Моді Індія зазнала демократичного відступу.

Після перемоги його партії на загальних виборах 2019 року його адміністрація скасувала особливий статус Джамму та Кашміру, запровадила Закон про внесення змін до громадянства та три суперечливих закони про сільське господарство, що викликало масові протести. Моді залишається суперечливою фігурою на внутрішньому та міжнародному рівні з приводу його індуїстських націоналістичних переконань і його відношення до заворушень в Гуджараті 2002 році, які вважають доказом соціального відторгнення.

Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною.

У 2024 році Моді зізнався у своїй богообраності, сказавши, що бог Параматма послав його з певною метою, а також повідомив, що сумнівається, що народився традиційним способом. Коли моя мати була жива, я вірив, що був народжений біологічно. Після її смерті, розмірковуючи над усім своїм досвідом, я був переконаний, що мене послав бог", – заявив він.

Загалом фігура доволі суперечлива.

Незважаючи на гарні слова і привітання, суперечності між ним і СІ Цзіньпіном залишилися, також як і між Путіним і Алієвим і Ердоганом.

І я впевнений, що Індія дуже швидко буде дрейфувати в бік європейських сил і США.

Моді не буде прислуховуватися до СІ, як Путін.

Почекаємо, і будемо далі знищувати російську інфраструктуру.

А може і Трамп почне прозрівати.