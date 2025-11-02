План реальных действий для физического уменьшения потока экспортной нефти РФ в Балтийском море. И про Крым – конечно – что именно с освобождения Крыма начнется распад этой версии Российской империи.

(Подробиці в інтерв'ю Укрінформу – див. посилання де завжди)

...Щоб скоротити для путінського режиму можливості фінансувати війну, країнам Балтійського моря доведеться знайти способи фізично обмежувати потік танкерів. Альтернативи цьому просто не існує.

Це можливо, якщо змінити модель санкцій таким чином, щоб всі в світі моряки, судновласники, трейдери, банки та страхові компанії, різні морські агенції знали, що:

1) жоден танкер без прапору або з фальшивим прапором не зможе пройти до Балтійського моря, нагадаємо – таких у вересні було 9 (перевезли 9,9% обсягів нафти);

2) жоден танкер, що знаходиться під санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Австралії, теж не пройде через Данські протоки. У вересні на Балтиці таких танкерів було 38 (39.5% обсягів нафти). Це резерв №2 для фізичного скорочення потоку морської нафти за умов зміни формули санкцій ЄС – тобто поширення заборони на територіальні води…

3) жоден танкер, що знаходиться в "чорних списках" офіційних міжнародних меморандумів портового контролю – Паризького або Токійського, тобто є потенційним об’єктом підвищеної небезпеки за своїм технічним станом, не зможе пройти до Балтійського моря.

У вересні цього року з 94 танкерів на Балтиці 15 були в таких "чорних списках". Вони перевезли 15,4% сирої нафти. Це беззаперечний резерв №3 для фізичного скорочення потоку морської нафти з РФ.

У країнах Балтійського моря дуже добре знають, що рік тому в Чорне море з двох маленьких російських танкерів вилилось лише якихось 8 тисяч тонн мазуту і там досі мазут припливає на пляжі Анапи в Краснодарському краї. А уявіть собі, що в Балтійському морі, яке значно менше за Чорне, щось трапиться з танкером, на борту якого 150 тисяч тонн, тобто в 20 разів більше? Там буде гаплик рибальству, курортам, екології всіх балтійських країн.

Саме такі підходи просувають зараз українські експерти – разом з дипломатами і президентом. Думаю, всі відчувають, що це предмет постійного в нормальному сенсі слова "тиску" з боку України. На жаль, це йде не так швидко, як нам би хотілося...

Але ми це здолаємо.

Попередження! – не треба тут писати, що нічого не можна зробити, тому що 1,3, 110.. – я все це знаю краще за коментаторів – чому не можна))). І знаю, як зробити, і ми це робимо, і я в цьому, звичайно, не один. Україна ВСЕ може зробити. Альтернативи немає. Тому зробимо.