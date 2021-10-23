"Вообще-то, конечно, поразительная судьба.

Ты рождаешься в Украине, детство проводишь с родителями на станции за полярным кругом, возвращаешься домой, заканчиваешь киевский журфак, начинаешь работать над британскими документалками, переезжаешь в штаты, становишься оператором-постановщиком, снимаешь первый художественный фильм, потом второй, потом третий.

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А во время съёмок твоего четвёртого полнометражного фильма тебя случайно убивает Алек Болдуин на съёмочной площадке.

Все, как в плохом кино, но, к сожалению, нет…"

Это написал Владимир Гуриев о случившемся 22 октября.

А произошло вот что. Во время съемок вестерна в штате Нью-Мексико при выстреле из реквизитного оружия случился непонятный выстрел и разлет осколков. Они попали в оператора-постановщика Галину Хатчинс, которая умерла в больнице. Оказался ранен и режиссер фильма Джоэл Соуз — он сейчас в больнице. Алеку Болдуину обвинения пока не предъявлены. Съемки картины приостановили.

По словам пресс-секретаря департамента шерифа округа Санта-Фе Хуана Риоса, во время съемок фильма использовалось реквизитное огнестрельное оружие. "Сейчас детективы устанавливают, какой именно тип снаряда был выпущен из оружия", — сообщил он. Пока что никаких обвинений предъявлено не было.

За два дня до смерти Галина опубликовала в Instagram короткое видео со съемок "Раста", на котором она вместе с другими членами съемочной группы в ковбойской шляпе движется на лошадях по прерии. "Одно из преимущество съемок вестерна — в выходной можно покататься на лошадях", — написала оператор под видео.

Американский телеведущий Рик Фолбаум опубликовал в Twitter несколько фотографий Алека Болдуина, сделанных уже после смертельного выстрела около офиса шерифа округа Санта-Фе. На них актер говорит с кем-то по телефону, а также стоит нагнувшись около обочины.

Иногда в жизни и судьбе случается необъяснимое. Оказывается, ещё в 2017 году Алек Болдуин после новости о случайном убийстве человека полицейским в своём Twitter-аккаунте написал: "Интересно, как это - случайно убить кого-то?"…

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