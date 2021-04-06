Как донести домой картошку фри свежей: экс-работник McDonald's поделился приемом

Бывший работник сети заведений McDonald's в Австралии Бруно Буше рассказал, как донести до дома заказанную картошку фри свежей и хрустящей.

Как пишет LADBible, в подростковом возрасте парень три года проработал в ресторане быстрого питания в Брисбене. По его словам, все покупатели чаще всего совершают одну и ту же ошибку, когда покупают такой фастфуд с собой: они закрывают пакет.

Австралиец говорит, что это делать не стоит, поскольку так внутри бумажного пакета скапливается пар, и картофель продолжает "готовиться". Поэтому, к моменту приезда домой, он становится влажным, вялым и не таким вкусным.

"Ошибка, которую все допускают, заключается в закрытии верхней части пакета. Можно подумать, если вы сделаете его красивым и герметичным, то это сохранит картошку фри в тепле. Нет. На самом деле он "запаривает" ее, так что у вас остаются неаккуратные чипсы", – пояснил Буше.

Он добавил: если просто оставить пакет открытым, картофель быстрее остынет. Поэтому предложил положить его на дно горизонтально, чтобы сохранить тепло. А наверх поставить гамбургеры или другие блюда, и оставить пакет открытым.

"В таком случае картофель останется хрустящим и теплым, как будто в ресторане", – опираясь на опыт, отметил австралиец.

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