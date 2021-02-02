Израильтянин, который победил COVID-19, подцепил африканского мутанта

Израильтянин Зив Яффе получил положительный результат теста на новый штамм коронавируса после возвращения из Турции. При этом он уже болел COVID-19 в августе 2020 года.

Мужчина рассказал, что болезнь протекала тяжелее после первого заражения. Во второй раз он не чувствовал никаких симптомов инфекции, пишет The Jerusalem Post.

По словам медиков, это может быть связано с наличием антител исходного вируса, которые защитили от болезни при заражении штаммом.

"Это случай, из которого можно многому научиться. Антитела, которые он выработал в августе, защитили его от развития болезни. Это означает, что антитела, которые развились из исходного вируса, обеспечивали защиту от болезней даже при заражении южноафриканской мутацией", – отметил профессор Шай Эфрати.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пандемию коронавируса можно контролировать даже с мутациями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом говорит снижение заболеваемости в последние недели в мире, считает он.