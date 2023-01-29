За атакой на военную инфраструктуру Ирана [судя по всему] стоит Израиль. Это акция возмездия за ряд событий, и в первую очередь – за ядерные шашни с кремлем.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

27-28 січня у східному Єрусалимі сталося два теракти, загинуло 7 людей, ще 5 поранено. Прем’єр Беньямін Нетаньяху заявив про "потужну, швидку і точну відповідь" не лише організаторам, а й "усім тим, хто їм допомагає". В Ізраїлі не приховують, що Тегеран підтримує арабських терористів. Саме тому один з ударів прийшовся по штабу Корпусу вартових ісламської революції.

Вочевидь, негласна угода Ізраїлю і Росії полягала у тому, що обидві країни не поставлятимуть зброю – відповідно – до України та Ірану. Росія порушила її – вже до кінця березня до Ірану прибуде перший пакет військової допомоги від Путіна, потім будуть наступні. Відомо, що Москва готова надати аятолам винищувачі Су-35 та комплекси С-400.

Та найбільше Ізраїль лякає допомога у створенні іранської ядерної зброї. У Вашингтоні та Єрусалимі називають співпрацю Росії та Ірану глобальною проблемою. США навіть обіцяли Ірану "наслідки". Вибивання оборонних спроможностей Ірану – це спроба зірвати "ядерні" контракти з Росією, зменшити привабливість Ірану для Путіна. Дрони минулої ночі прилетіли, за словами преси, й на ядерні лабораторії, адже Єрусалим побоюється, що РФ уже передала частину технологій іранцям.

Ізраїль має технології для подібних ударів по Ірану. Зараз відомо про чотири основні ударні дрони на озброєнні: Eitan (Heron TP), Zik (Hermes 450), Kohav (Hermes 900) і Shoval (Heron 1). Але торік уряд замовив розробку швидші й непомітніші безпілотники. Також експерти запевняють, що у країни є ряд засекречених дронів, в тому числі зі штучним інтелектом.

Ізраїль дуже довго зберігав нейтралітет у російсько-українській війні, але днями вустами свого посла в Німеччині заявив, що допомагає Україні непублічно. Це був відвертий привіт Росії за її підтримку Ірану. Якщо Росія і далі буде допомагати Ірану, не виключено, що Ізраїль вдасться до більш масштабних дій, зокрема, до передачі зброї Україні.

Нарешті, Ізраїль почав діяти. Підписуйтеся на "Орестократію"