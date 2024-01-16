Израиль впервые отправил делегацию на конференцию в Швейцарии, где обсуждалась формула мира для Украины

Во встрече советников по национальной безопасности в Швейцарии, где обсуждалась украинская формула мира, впервые принимала участие делегация из Израиля. Официальный Иерусалим направил в Давос двух представителей Совета национальной безопасности Израиля.

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О вовлечении Израиля в обсуждение путей достижения справедливого и длительного мира в Украине сообщил посол этой страны в нашем государстве Михаэль Бродский. Всего в работе конференции приняли участие свыше 80 делегаций.

"Израиль впервые отправляет делегацию на мирную конференцию Украины в Швейцарии", – написал дипломат в своем аккаунте в сети Х, ранее известной как Twitter.

К твиту Бродский добавил ссылку на соответствующую публикацию The Times of Israel. Издание отмечает, что от офиса премьер-министра Израиля получило подтверждение присоединения этого государства к обсуждению украинской формулы мира. Израиль отправил на встречу советников двух представителей Совета национальной безопасности.

Между тем, военный обозреватель, офицер Армии обороны Израиля в запасе Игаль Левин отметил, что в состав израильской делегации вошел заместитель председателя Совета нацбезопасности страны.

В общей сложности во встрече приняли участие делегации из 83 стран.

Напомним, 14 января в Давосе представители более 80 стран мира обсудили формулу мира для Украины.

Своих представителей на конференцию делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 – Северной Америки, 2 – Океании.

В фокусе внимания на четвертой конференции оказались пять пунктов формулы: "Выведение российских войск и прекращение боевых действий", "Восстановление справедливости", "Экологическая безопасность", "Недопущение эскалации и повторения агрессии", "Подтверждение окончания войны".