Израиль усилил сотрудничество с Украиной, в том числе в оборонных технологиях – посол Корнийчук

После террористического нападения ХАМАС Израиль усилил сотрудничество с Украиной, находящейся под военной агрессией РФ. Об этом посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявил в интервью журналисту Николаю Вересне.

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"Израиль углубил сотрудничество с Украиной, в том числе и в оборонных технологиях, после событий 7 октября (нападения ХАМАС на Израиль – Ред.). У Израиля есть свои интересы, которые он пытается реализовать. Когда Украина попадает, условно говоря, в сферу их приоритетов, то они вспоминают, что у нас были какие-то встречные просьбы", – отметил он.

Среди таких интересов посол назвал ежегодное посещение хасидами Умани.

"Сейчас в правительство Израиля входит около 30% религиозных политиков. И без их поддержки премьер ничего не может поделать, не может проголосовать ни одного закона. Поэтому перед каждым паломничеством проходят телефонные разговоры на высшем уровне и разные жесты", – сказал Корнийчук.

Глава диппредставительства особо отметил, что президент Израиля Ицхак Герцог "очень переживает за состояние дел в Украине", и даже свой первый официальный визит совершил в Киев.

"У нас были завышены ожидания от Израиля. Нам так рассказывали, какие мы близкие друзья, что мы поверили в это и имели большие ожидания. А когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, оказалось, что наши ожидания напрасны. Но ведь мы не просто друзья, мы родственники. Около 500 тысяч граждан Израиля – бывшие граждане Украины. Мы не можем быть отдельно", – подытожил Корнийчук.