Кажется, пора внести ясность в суть нынешнего арабо-израильского противостояния.

Заранее поспешу отметить, что во всем виноваты, натурально, евреи! А если кто-то думает иначе, то считайте, что нанесли лично мне подобной точкой зрения глубокое оскорбление!

Но вдумчивый читатель вправе спросить: а что нынче евреи натворили?

Очень правильная постановка вопроса!

Объясняю.

Дело в том, что, согласно израильскому законодательству, если человек проживает в квартире свыше 30 календарных дней, то выселить его можно только по решению суда. Подчеркиваю: ТОЛЬКО! Первый вопрос, который задаст миштара (еврейская полиция) при выселении гражданина:

- Как долго вы тут проживаете?

И если персонаж проживает свыше 30 суток, то вопрос последует уже хозяину квартиры:

- У тебя есть решение суда?

Нет? Ну, мы тут бессильны!

Исходя из этого, палестинцы, угнетаемые бессовестными сионистами, изобрели логичный прием: они арендуют жилье у евреев, заключают договор, первые 2-3 месяца честно платят (за это время прописывают свой адрес везде, где только можно) — а потом перестают платить! А когда суд принимает решение выселить бедолаг, угнетаемых злыми евреями, то потерпевшие (в смысле, натурально, палестинцы — имеющие израильское гражданство!) поднимают крик: нехорошие сионисты выселяют угнетаемых арабов!

Это хорошо? Это нехорошо!

Кто виноват? Натурально, евреи виноваты (что, безусловно, логично)!

Именно такая ситуация и произошла сейчас.

Но вот как раз сейчас на такую бытовуху (подчеркиваю: тут нет НИ политики, НИ религиозных проблем, НИ национальных проблем: тут чистая БЫТОВУХА) наложились два важных обстоятельства:

1. Данное решение еврейского суда о выселении несчастных палестинцев, угнетаемых бессовестными сионистами (требовать деньги за аренду жилья — ну, согласитесь: полный беспредел!), совпало со священным месяцем Рамадан;

2. День Иерусалима в этом году совпал со Священным месяцем Рамадан

Далее, палестинцы (которые, напомню, жестко угнетаются бессовестными евреями) получили совет от ХАМАС (который, напоминаю, корешится вась-вась с лучшим другом детей и животных Владимиром Владимировичем Путиным): поскольку ЭТО НЕХОРОШО — надо показать евреям, что они неправы!

Ну — и понеслась коза по ипподрому…

Правда, злые евреи, которые бессовестно угнетают несчастных палестинцев, поступили поистине возмутительно:

1. Начали сбивать ракеты, которые угнетаемые арабы запускают по Израилю;

2. Принялись точечно уничтожать пусковые установки угнетаемых арабов.

Причем, справедливое возмущение действиями бессовестных сионистов усиливается тем, что палестинцы устанавливают пусковые установки на крышах школ и больниц — а злые евреи уничтожают их и там тоже!

Дальше вы в курсе.

И вот скажите:

Кто виноват?!

Натурально, евреи виноваты!

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