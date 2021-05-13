Израиль сегодня: суть конфликта
Кажется, пора внести ясность в суть нынешнего арабо-израильского противостояния.
Заранее поспешу отметить, что во всем виноваты, натурально, евреи! А если кто-то думает иначе, то считайте, что нанесли лично мне подобной точкой зрения глубокое оскорбление!
Но вдумчивый читатель вправе спросить: а что нынче евреи натворили?
Очень правильная постановка вопроса!
Объясняю.
Дело в том, что, согласно израильскому законодательству, если человек проживает в квартире свыше 30 календарных дней, то выселить его можно только по решению суда. Подчеркиваю: ТОЛЬКО! Первый вопрос, который задаст миштара (еврейская полиция) при выселении гражданина:
- Как долго вы тут проживаете?
И если персонаж проживает свыше 30 суток, то вопрос последует уже хозяину квартиры:
- У тебя есть решение суда?
Нет? Ну, мы тут бессильны!
Исходя из этого, палестинцы, угнетаемые бессовестными сионистами, изобрели логичный прием: они арендуют жилье у евреев, заключают договор, первые 2-3 месяца честно платят (за это время прописывают свой адрес везде, где только можно) — а потом перестают платить! А когда суд принимает решение выселить бедолаг, угнетаемых злыми евреями, то потерпевшие (в смысле, натурально, палестинцы — имеющие израильское гражданство!) поднимают крик: нехорошие сионисты выселяют угнетаемых арабов!
Это хорошо? Это нехорошо!
Кто виноват? Натурально, евреи виноваты (что, безусловно, логично)!
Именно такая ситуация и произошла сейчас.
Но вот как раз сейчас на такую бытовуху (подчеркиваю: тут нет НИ политики, НИ религиозных проблем, НИ национальных проблем: тут чистая БЫТОВУХА) наложились два важных обстоятельства:
1. Данное решение еврейского суда о выселении несчастных палестинцев, угнетаемых бессовестными сионистами (требовать деньги за аренду жилья — ну, согласитесь: полный беспредел!), совпало со священным месяцем Рамадан;
2. День Иерусалима в этом году совпал со Священным месяцем Рамадан
Далее, палестинцы (которые, напомню, жестко угнетаются бессовестными евреями) получили совет от ХАМАС (который, напоминаю, корешится вась-вась с лучшим другом детей и животных Владимиром Владимировичем Путиным): поскольку ЭТО НЕХОРОШО — надо показать евреям, что они неправы!
Ну — и понеслась коза по ипподрому…
Правда, злые евреи, которые бессовестно угнетают несчастных палестинцев, поступили поистине возмутительно:
1. Начали сбивать ракеты, которые угнетаемые арабы запускают по Израилю;
2. Принялись точечно уничтожать пусковые установки угнетаемых арабов.
Причем, справедливое возмущение действиями бессовестных сионистов усиливается тем, что палестинцы устанавливают пусковые установки на крышах школ и больниц — а злые евреи уничтожают их и там тоже!
Дальше вы в курсе.
И вот скажите:
Кто виноват?!
Натурально, евреи виноваты!
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