Израиль предоставит новые возможности беженцам из Украины: появились подробности

Израиль предоставит новые возможности для беженцев из Украины. В частности, украинцы получат возможность устроиться на работу.

Также для наших сограждан вводится базовое социальное страхование. Об этих и других договоренностях с израильским правительством сообщили в посольстве Украины в Израиле.

По данным посольства, посол Украины Евгений Корнийчук встретился с министром внутренних дел Израиля Айеледом Шакедом. Результатом переговоров стал ряд изменений в статусе граждан Украины на период войны в нашем государстве.

В частности, Израиль готов предоставлять разрешения на трудоустройство украинцам, которые въехали на территорию государства накануне или уже после начала вторжения России в Украину.

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Украинские беженцы также получат право на базовое социальное страхование.

Удалось договориться с МВД Израиля и о том, чтобы семьи украинцев, работающих в этом государстве по рабочим визам, получили разрешения на въезд в Израиль.

Нерешенным остался вопрос о введении израильскими властями квот и ограничений на въезд украинцев по приглашениям граждан Израиля. Пока желания израильтян приютить украинских женщин и детей, бежавших от войны в Украине, недостаточно. Однако посольство Украины выразило свое несогласие с принципом применения квот и каких-либо других ограничений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Израиль отправит в Украину шесть грузовых самолетов с медикаментами и продовольствием.