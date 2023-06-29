Видео дня
Блог | Израиль оказался на крючке у террориста
Израиль не может передать Украине систему ПВО "Железный купол", потому что опасается, что она попадет в Иран, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Wall Street Journal.
Страхи Израиля понятны, но похоже и Израиль, и США, и Европа слишком трусливые, чтобы принять правду – Россия обоср*лась по полной и является страной-деградантом, который продуцирует терроризм, утечку технологий странам-террористам и ведет захватнические войны. Россия передает Ирану обогащенный уран, Су-35 и критические технологии, но элита Израиля продолжает называть проблемой Иран, а не Россию, которая усиливает Иран, который шантажирует Израиль. Где логика?
Страна, которая не ведет переговоры с террористами, по сути оказалась на крючке у террориста.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...