Израиль не может передать Украине систему ПВО "Железный купол", потому что опасается, что она попадет в Иран, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Wall Street Journal.

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Страхи Израиля понятны, но похоже и Израиль, и США, и Европа слишком трусливые, чтобы принять правду – Россия обоср*лась по полной и является страной-деградантом, который продуцирует терроризм, утечку технологий странам-террористам и ведет захватнические войны. Россия передает Ирану обогащенный уран, Су-35 и критические технологии, но элита Израиля продолжает называть проблемой Иран, а не Россию, которая усиливает Иран, который шантажирует Израиль. Где логика?

Страна, которая не ведет переговоры с террористами, по сути оказалась на крючке у террориста.