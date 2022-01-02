Израиль нанес удар по ракетному цеху ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

В ночь на 2 января армия Израиля выпустила ракету по объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Таким образом она ответила на два авиаудара, совершенных накануне, по крупнейшему мегаполису Тель-Авиву.

Об этом рассказал глава израильского правительства Нафтали Беннет, выступая с новогодним отчетом на Facebook. Политик указал, что все, кто совершает обстрелы по Израилю, несут прямую ответственность и их действия повлекут реакцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня ночью ВВС атаковали ряд целей в комплексе ХАМАСа по производству ракет в Хан-Юнисе. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал ряд позиций ХАМАСа на границе с сектором Газа. Эта атака является ответом на вчерашний ракетный обстрел побережья Средиземного моря из Сектора Газы. Хочу прояснить, что все россказни ХАМАСа про гром и молнии, которые повторяются от зимы к зиме, более не актуальны", – указал премьер-министр Израиля.

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Напомним, что в конце мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками ХАМАС и "Исламский джихад", враждующими несколько десятков лет. Он положил конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в конце года Иран провел военные учения, которые назвал "предупреждающим сигналом" для Израиля.