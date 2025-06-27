Израиль начал подготовку к новому раунду войны с Ираном. Интервью с израильским экспертом Гендельманом

12-дневная война, или конфликт Израиля и Ирана, была достаточно успешной для израильской стороны. Фактически все военные цели были достигнуты, был нанесен серьезный ущерб ракетной и ядерной программе Ирана, уничтожено высшее военное руководство этого диктаторского государства. Да, не был ликвидирован аятолла Хаменеи, но на этом этапе Израиль не ставил перед собой задачи удара по политическому руководству Ирана.

Видео дня

Новый раунд войны очень вероятен. То, каким он будет, во многом зависит от переговоров США и Ирана, которые должны состояться в ближайшее время, а также от того, будет ли Иран возобновлять ядерный и ракетный проект. Иранские удары по Израилю показали, что противоракетная оборона этого государства нуждается в усилении, и это необходимо сделать к следующему раунду противостояния.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный эксперт Давид Гендельман.

– Как вы оцениваете первые итоги 12-дневной войны? Это однозначный успех Израиля или успех с определенными оговорками?

– Так как победа оценивается в зависимости от достижения поставленных целей, а целями этой операции было нанесение максимально возможного ущерба ядерному и ракетному проекту Ирана, то в целом для Израиля результаты положительные. В наступательном аспекте – в целом хорошо, в оборонительном хоть результат и оказался лучшим, чем мы боялись, но на следующий раз нам необходимо обратить на это особое внимание.

Что касается ядерного проекта, то по текущей информации динамика положительная. На самом деле, риторика о том, уничтожен ли полностью иранский ядерный проект или просто отброшен на несколько лет назад, это ложная дихотомия. Потому что даже если ядерные объекты полностью разрушены, нынешний иранский режим все равно будет их восстанавливать даже с нуля, то есть это тоже просто отбрасывание. Видимо, ущерб был нанесен серьезный, более точная оценка еще займет некоторое время.

Разумеется, была очень большая американская помощь, применение самолетов В-2 с боеприпасами GBU-57 по ядерным объектам Ирана. У Израиля были свои планы в отношении этих объектов, но без такой помощи это было бы гораздо дольше и с большим риском. В этом плане Трамп нам оказал большую услугу.

Насчет ракетной программы Ирана можно было бы добиться несколько больших успехов, но для этого нужно было больше времени, как минимум еще несколько дней. Но что сделано, то сделано. Вместе с тем Израиль хорошо показал себя в атакующих действиях по ракетным пусковым установкам в Иране, в том числе в режиме реального времени, и это частично снизило иранские возможности.

Все остальные удары были связаны с подавлением ПВО, ликвидацией военной верхушки Ирана, с точечной ликвидацией ученых-ядерщиков.

Минус в том, что, несмотря на всю работу противоракетной обороны, было достаточное количество прилетов по Израилю. В данном случае речь шла о тяжелых баллистических ракетах, а не тех, которыми ранее атаковали Хамас и Хезболла, тем не менее, количество погибших в результате ответных атак оказалось на порядок ниже, чем это рассматривалось в сценариях перед войной. Уровень разрушений тоже несколько ниже.

Что касается результатов на региональном уровне, то несмотря на то, что разговоры об атаке на Иран велись давно, была достигнута оперативная внезапность, подавление ПВО Ирана и завоевание господства в воздухе над обширными районами Ирана от западной границы до Тегерана. И самое главное – это был не какой-то разовый авианалет, а непрерывная воздушная операция в течение 12 дней, было совершено более 1200 самолетовылетов. Не потерян ни один самолет, сбили всего пару беспилотников. И это при том, что Иран находится на расстоянии 1,5 тысяч километров от Израиля. Мало какие армии мира на это способны физически.

Если подводить черту, то можно сказать, что то, что мы хотели сделать в Иране, мы в основном сделали, а иранцам удалось сделать в Израиле гораздо меньше, чем хотели они.

– Считаете ли вы, что система "Железный купол" сработала не слишком эффективно в ситуации ответных атак Ирана по Израилю?

– "Железный купол" не предназначен для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности. Он работает против ракет дальностью на 70 километров. В данной операции он сбивал обломки баллистических ракет, которые были сбиты другими системами, потому что обломок от такой крупной ракеты тоже представляет опасность.

Израильская противоракетная оборона состоит из нескольких уровней. Верхний уровень – это система "Хец-3", заатмосферный перехват. Следующая система - "Хец-2", которая работает несколько ниже. Такие системы взяли на себя основную часть перехвата иранских ракет. Следующий уровень – система "Праща Давида", которая предназначена для ракет меньшей дальности, до 300 километров, но работала и сейчас.

Большую помощь оказали американские батареи THAAD, которые работают примерно на тех же высотах, что и "Хец-3". Большое спасибо американским союзникам, но на них одних мы бы не выехали чисто количественно, в Израиле для этого и была создана собственная многослойная система ПРО.

В целом, несмотря на все иранские ухищрения, эта система показала себя хорошо. Но если учесть, что это был максимально сложный сценарий, к которому готовились много лет, на самом деле, благодаря израильским ударам по пусковым установкам и по ракетам, иранцам не удалось выполнить настолько массовые залпы, как они планировали.

Израильская разведка полагала, что удары будут от 200 ракет и больше, но все залпы были меньше. Поэтому иранцы по ходу дела постоянно меняли тактику. Например, вместо массированного залпа они пробовали запускать по 2-4 ракеты в разные районы Израиля с промежутком в 15-20 минут. То есть вместо перенасыщения системы количеством ракет пробовали просто нагрузить систему слежения.

Процент перехвата был не 90%, как мы привыкли с меньшими ракетами, но тем не менее с учетом характеристик целей перехват был в штатных рамках. Но в следующий раз может быть сложнее, потому что иранцы уже изучили параметры системы. Кроме того, мы всегда упираемся в количество перехватчиков. Перехватчики "Хец-3" и "Хец-2" не просто очень дорогие, их долго и сложно производить. Перехватчиков для THAAD у американцев тоже не много.

На будущее надо обратить особое внимание на количество перехватчиков, создать еще несколько батарей ПРО, плюс быть снова готовыми к ударам по пусковым установкам в Иране. Как говорится, лучшее средство ПВО – танки на аэродроме противника. Если бы израильская авиация в режиме реального времени не могла наносить удары по пусковым установкам, то израильской системе ПРО пришлось бы гораздо хуже. Поэтому в следующий раз надо постараться эту оборонительно-наступательную связку как можно больше усилить. Потому что ущерб даже от одной прилетевшей тяжелой ракеты очень велик.

Прямой ущерб от разрушений в Израиле оценивается примерно в 4,5 миллиарда шекелей, при том, что ущерб от прилета всех ракет Хамас и Хезболлы за полтора года войны составил порядка 2,5 миллиарда шекелей. То есть само количество ракет было гораздо меньшим, но так как тяжелая ракета разрушает сразу несколько зданий, ущерб намного больше.

Понятно, что эти масштабы разрушений не идут ни в какое сравнение с масштабами разрушений в Украине, не говоря уже о Второй мировой войне, но желательно такого не допускать, потому что в Израиле малая территория, и такие прилеты по скученному в географическом плане населению нежелательны.

– Вы упомянули о следующем раунде. По вашим оценкам, когда он может быть? Кто может быть его инициатором? Какие цели могут ставиться? В частности, может ли ставиться цель ликвидации аятоллы Хаменеи?

– Когда это произойдет, разумеется, неизвестно, но, если все причины, которые были до сих пор, останутся, Израиль будет готовиться к повторению такой операции. Подготовка ко второму раунду начинается. Мы не знаем, как иранский режим оценивает степень поражения ядерного проекта. Если они не решат отказаться от него в ходе тех или иных переговоров – а пока таких индикаций нет, значит мы встретимся снова.

К этой операции готовились 20 лет, до следующей, скорее всего, так долго ждать не придется. В ближайшее время между США и Ираном должны начаться переговоры по ядерной проблеме. В зависимости от того, будет ли соглашение, и какое именно, Израиль будет делать выводы – понадобится ли новое нанесение ударов. И президент Трамп тоже заявил, что если иранцы начнут восстанавливать ядерный проект, он не постесняется ударить снова.

Насчет ликвидации Хаменеи – министр обороны Исраэль Кац сказал в интервью, что такая возможность рассматривалась, но в результате это не было сделано, и все удары по руководителям остались на военном, а не политическом уровне. Возможно, в следующий раз дойдет и до этого, но даже ликвидация Хаменеи – это еще не свержение режима. Он уже назначил себе наследников, был один рахбар – будет другой. И не факт, что новый будет более рациональным в этих вопросах.

Но в любом случае пока речь не идет о смене режима. Пока начинается подготовка к следующему раунду в зависимости от того, насколько и как Иран начнет восстанавливать свой ракетный и ядерный проект.