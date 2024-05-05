Из-за нехватки боеприпасов Финляндия хочет построить завод по производству тротила: когда он заработает

Финляндия на фоне острого дефицита тротила в Европе предложила союзникам по НАТО совместно построить на своей территории завод по производству взрывчатых веществ. Производство может начаться "через год или два".

Об этом 5 мая заявил министр обороны страны Антти Хакканен финскому изданию Yle. "Решения должны быть приняты сейчас, чтобы через год или два производство было запущено", – сказал он.

Он подчеркнул, что речь идет о проекте сотрудничества с другими странами-союзниками, и этот вопрос будет обсуждаться в тесном диалоге со странами Северной Европы, а "цель состоит в том, чтобы сделать выводы в течение весны".

По словам министра, завод по производству тротила хорошо вписался бы в быстро растущую военную промышленность Финляндии. Решения о том, где в конечном итоге будет построен завод, пока не приняты.

"Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе", – отметил Хяккянен.

В настоящее время дефицит тротиловых взрывчатых веществ в Европе считается почти критическим, отмечают финские СМИ. В настоящее время единственный завод в ЕС находится в Польше, но производства недостаточно для удовлетворения высокого спроса.

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