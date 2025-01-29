Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 30 человек, травмированных вдвое больше. Фото

В Индии во время религиозного фестиваля Маха Кумбха Мела произошла давка, в результате которой по меньшей мере 30 человек погибли и еще многие паломники получили ранения. Точное количество пострадавших пока не уточняется.

Видео дня

Об этом сообщает Associated Press. Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш.

По словам главы региона Йоги Адитьянатха, толпа верующих, направлявшихся к месту слияния священных рек Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати, пыталась прорваться через баррикады, установленные для процессии святых.

В результате многие получили травмы, в том числе тяжелые. Полиция сообщила, что в давке погибли по меньшей мере 30 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди признал гибель людей во время фестиваля и назвал инцидент "чрезвычайно печальным". В то же время официальные власти страны пока не обнародовали точное количество жертв инцидента.

На месте происшествия остались разбросанные вещи паломников, однако причины паники пока не установлены.

"Сейчас ситуация под контролем, но остается огромная толпа паломников", - сказал Адитянатх и добавил, что к 8 часам утра среды, 29 января, около 30 миллионов человек приняли святое купание.

По разным оценкам, в месте слияния рек собралось от 90 до 100 миллионов паломников.

Маха Кумбх – это 45-дневный фестиваль, который проводится раз в 12 лет и является самым большим религиозным собранием в мире. Он начался 13 января и ожидается, что за все время событие посетят более 400 миллионов паломников. Среди тех, кто уже побывал на мероприятии – около 150 миллионов человек, в том числе министр обороны Раджнатх Сингх, министр внутренних дел Амит Шах, а также известные личности, в частности Крис Мартин, лидер группы Coldplay.

Как сообщал OBOZ.UA, в Индии погибли полмиллиона человек из-за вымирания грифов. Почти полное исчезновение этой птицы на Индийском субконтиненте спровоцировало катастрофическую цепную реакцию – распространение смертельных заболеваний, что привело к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!