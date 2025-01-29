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Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 30 человек, травмированных вдвое больше. Фото

Надежда Данищук
Мир
2 минуты
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Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 30 человек, травмированных вдвое больше. Фото

В Индии во время религиозного фестиваля Маха Кумбха Мела произошла давка, в результате которой по меньшей мере 30 человек погибли и еще многие паломники получили ранения. Точное количество пострадавших пока не уточняется.

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Об этом сообщает Associated Press. Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш.

По словам главы региона Йоги Адитьянатха, толпа верующих, направлявшихся к месту слияния священных рек Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати, пыталась прорваться через баррикады, установленные для процессии святых.

Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 30 человек, травмированных вдвое больше. Фото

В результате многие получили травмы, в том числе тяжелые. Полиция сообщила, что в давке погибли по меньшей мере 30 человек.

Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 30 человек, травмированных вдвое больше. Фото
Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 30 человек, травмированных вдвое больше. Фото

Премьер-министр Индии Нарендра Моди признал гибель людей во время фестиваля и назвал инцидент "чрезвычайно печальным". В то же время официальные власти страны пока не обнародовали точное количество жертв инцидента.

Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 30 человек, травмированных вдвое больше. Фото

На месте происшествия остались разбросанные вещи паломников, однако причины паники пока не установлены.

Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 30 человек, травмированных вдвое больше. Фото

"Сейчас ситуация под контролем, но остается огромная толпа паломников", - сказал Адитянатх и добавил, что к 8 часам утра среды, 29 января, около 30 миллионов человек приняли святое купание.

По разным оценкам, в месте слияния рек собралось от 90 до 100 миллионов паломников.

Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 30 человек, травмированных вдвое больше. Фото

Маха Кумбх – это 45-дневный фестиваль, который проводится раз в 12 лет и является самым большим религиозным собранием в мире. Он начался 13 января и ожидается, что за все время событие посетят более 400 миллионов паломников. Среди тех, кто уже побывал на мероприятии – около 150 миллионов человек, в том числе министр обороны Раджнатх Сингх, министр внутренних дел Амит Шах, а также известные личности, в частности Крис Мартин, лидер группы Coldplay.

Как сообщал OBOZ.UA, в Индии погибли полмиллиона человек из-за вымирания грифов. Почти полное исчезновение этой птицы на Индийском субконтиненте спровоцировало катастрофическую цепную реакцию – распространение смертельных заболеваний, что привело к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

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