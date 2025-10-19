Из Лувра похищены драгоценности Наполеона и императрицы: подробности ограбления знаменитого музея

В воскресенье утром, 19 октября, во всемирно известном музее Парижа, Лувре, произошло ограбление. Известно, что злоумышленники украли драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы.

Видео дня

Об этом сообщают BBC и Le Parisien. Сейчас там работают правоохранители, продолжается расследование.

По информации французского издания, преступники проникли в здание со стороны фасада, выходящего на Сену, где ведутся ремонтные работы.

Грабители воспользовались грузовым лифтом, чтобы непосредственно попасть в зал в галерее Аполлона. Неизвестные разбили окна и похитили девять ценных предметов из коллекции, принадлежавшей Наполеону и императрице, среди них ожерелье, брошь и тиара.

Сообщается, что преступники скрылись на автомобиле TMax в направлении автомагистрали A6.

Ограбление одного из самых известных музеев мира подтвердила министр культуры Франции – Рачида Дати.

"О пострадавших не сообщается. Я на месте вместе с командами музея и полицией. Продолжается расследование", – написала она в социальной сети.

В связи с инцидентом, музей в течение дня будет оставаться закрытым. Стоимость похищенных вещей устанавливается.

Что известно о Лувре

Музей Лувра – один из крупнейших и известнейших художественных музеев мира, расположенный в центре Парижа на правом берегу Сены. Он имеет богатую историю коллекционирования художественных и исторических ценностей Франции, начавшуюся еще при династии Капетингов и продолжающуюся до сих пор.

Всего в музее насчитывается около 300 000 экспонатов, из которых только 35 000 постоянно представлены в залах, остальные хранятся в хранилищах из-за ограничений безопасности.

В 2018 году Лувр установил рекорд посещаемости, приняв более 10 миллионов гостей.

Дополняется...