Итог войны в Украине определят мировые выборы в 2024 году – FT

На исход войны в Украине значительное влияние окажут выборы, проведение которых в ряде стран запланировано на 2024 год. Кроме важности по понятным причинам избирательных процессов в России и Украине крайне важными станут также выборы на Тайване, ведь они могут повлечь за собой уход Китая от нынешней политики нейтралитета в отношении российской агрессии против Украины.

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В то же время президентские выборы в США и выборы в Европейский парламент могут оказать существенное влияние на объемы западной помощи, а перспективы второго срока действующего американского президента Джо Байдена в значительной степени зависят от успехов Украины на фронте. Об этом говорится в аналитическом материале Financial Times.

Статью автор начинает с утверждения, что войны часто заканчиваются не только переговорами, но и выборами. В свое время именно выборы положили конец войне США во Вьетнаме, Франции в Алжире, и поражение сербского диктатора Слободана Милошевича на выборах 2000 года привело к завершению войны в бывшей Югославии.

Нынешняя война в Украине, отмечает издание, идет под знаком предстоящих выборов, которые состоятся в 2024 году в ряде стран. Подготовка к этим выборам и их результаты в значительной степени повлияют на исход начатой Россией войны против Украины. И речь идет далеко не только о президентских выборах в воюющих странах.

"Выборы в России, Украине, Тайване и США будут иметь решающее значение для формирования результатов войны в 2023 году. Результаты этих голосований могут определить форму следующего международного порядка", - убеждены авторы материала.

Аргументировать свою позицию они берутся из наиболее очевидных моментов – запланированных на март 2024 года президентских выборов в Украине и России.

Так, традиционная для России имитация избирательного процесса не приведет к смене режима в Кремле в ходе демократической процедуры волеизъявления, но вполне способна запустить другие, крайне опасные для президента РФ Владимира Путина процессы.

"Нужно большое воображение, чтобы представить, как Владимир Путин проиграет выборы, организованные по одной причине – что он их выиграет. Но, обремененный неудачной "спецоперацией", он имеет все основания волноваться, что в случае военного поражения или конфликта, замороженного не в пользу РФ, он столкнется с противодействием не только оставшихся в стране нескольких либералов, но и со стороны мобилизованных и агрессивных правых националистов", – отмечено в материале.

За двадцать с лишним лет Путин привык к тому, что россияне будут терпеть его диктатуру, несмотря ни на что. Однако, новые выборы в сочетании с поражениями на фронте в Украине могут спровоцировать всплеск антипутинских настроений в РФ. Хотя, уверены авторы материала, "очень маловероятно, что это приведет к свободе России".

В то же время, позицию Украины будущие выборы украинского президента также будут определять очень сильно. Общественное мнение сформирует стратегический выбор, который сделает президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году - если он пойдет вопреки желаниям и настроениям украинского народа, который в большинстве своем отвергает какие-либо территориальные компромиссы с агрессором, второго президентского срока ему не видать.

"Переносить выборы – не вариант. Но для Зеленского проведения выборов во время войны, когда большинство населения находится в качестве беженцев за границей или спасалось от войны в пределах Украины, будет сверхсложной материально-технической задачей. Организация свободных и честных выборов будет иметь первостепенное значение для укрепления имиджа Украины как демократического Давида, борющегося с автократическим российским Голиафом", – отметили в FT.

Однако, уверены авторы статьи, огромное влияние на результаты войны в Украине окажут и выборы в других странах.

В частности важными с точки зрения поведения Китая будут запланированные на 2024 год выборы на Тайване, который Пекин считает своей территорией.

"Страх перед победой националистов на выборах на Тайване может повлиять на стратегию "объединения" Пекина. До сих пор неизвестно, какой урок извлек президент Си Цзиньпин из российского вторжения. Он считает, что Путин был не прав, начав войну – или что начал ее слишком поздно? Необходимость держать американцев как можно дальше может также убедить китайское правительство, и без того униженное неспособностью справиться с пандемией Covid-19, увеличить поддержку Москвы в надежде сохранить США в ловушке европейского конфликта", – прогнозируют авторы материала.

Западные выборы будут также оказывать прямое влияние на войну в Украине, ведь от них в значительной степени зависит своевременность и достаточные объемы военной поддержки Запада для украинской армии.

"Президентские выборы в США и, в значительно меньшей степени, выборы в Европейский парламент также будут оказывать прямое влияние на ведение войны. Выборы президента США могут стать более решающими для результатов войны, чем любая военная операция на земле. Украинцы не смогут противостоять путинской машине убийств, если американцы и европейцы решат урезать свою значительную военную и финансовую поддержку", – пишет FT.

В частности, опасным для Украины в нынешних условиях может стать приход к власти следующего президента США от республиканцев. В то же время для американских демократов и европейских лидеров крайне важно, чтобы Украина одерживала на фронте убедительные победы - от этого зависит, удержатся ли они у власти.

"Украинцы имеют основания опасаться, что демократы могут потерять президентство, поскольку поддержка США их военных усилий может смягчиться, если победят республиканцы. В то же время как для демократов, так и для их европейских союзников успех Путина на Донбассе или прямое участие НАТО в войне могут кардинально повлиять на то, кто станет следующим президентом США и кто будет избран в Европейский парламент. Либо успех России на передовой, либо большое участие НАТО в конфликте могут склонить весы американского президентства в пользу республиканцев", – говорится в материале.

В случае, если в войне победит Россия или в войну в Украине вступит НАТО - американские демократы и действующие европейские лидеры практически гарантированно получат со стороны политических оппонентов обвинения в развязывании Третьей мировой войны. Следовательно - резко потеряют поддержку избирателей.

"Для того чтобы Джо Байден и его европейские союзники выиграли свои выборы, критически важно, чтобы украинцы и дальше побеждали на поле боя. Мы знаем, как экономическая взаимозависимость и распространение ядерного оружия изменили природу современной войны. Мы до сих пор не видим того, как будущие выборы также могут изменить характер войны в Украине, особенно в момент глобальной гиперполяризации. Мораль? Для победы в войнах в ХХІ веке не всегда достаточно одержать верх на поле боя. Также нужно выигрывать выборы, и не только в своей стране", – резюмируют в FT.

Напомним, ранее в США заявили, что РФ может подтолкнуть их к прямому вмешательству в войну. Государственный секретарь США в 2005-2009 годах Кондолиза Райс и занимавший должность министра обороны с 2006 по 2011 год Роберт Гейтс убеждены: Вашингтон будет прилагать максимум усилий, чтобы избежать прямого противостояния с Москвой, однако "наглый Путин может не оставить другого выбора".

Следовательно, США должны сделать все, чтобы Украина одержала победу как можно быстрее.