Италия заберет у Словакии отданную в аренду ПВО SAMP/T, она нужна в другом месте, – Фицо

Защищающая Словакию система противовоздушной обороны SAMP/T Mamba будет выведена с территории страны. Зенитный ракетный комплекс Братиславе предоставляло в аренду на год правительство Италии.

Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в Facebook. Он рассказал, что был проинформирован официальным Римом о том, что итальянская система ПВО после окончания срока аренды "будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте".

ЗРК SAMP/T действует на военно-воздушной базе Малацки-Кучиня (расположена вблизи города Малацки на западе Словакии).

Рим передал ее Братиславе в аренду в прошлом году взамен американской системы Patriot.

Фицо выразил недовольство и напомнил, что его страна в ответ на начало полномасштабного российского вторжения в Украину передала Киеву систему ПВО С-300.

"Потом у нас некоторое время были американские Patriot, они тоже ушли, а теперь уйдут и итальянцы", – заявил словацкий премьер.

Фицо задался вопросом: "Кто будет защищать наши атомные электростанции и другие стратегические объекты?"

SAMP/T – французско-итальянский наземный ЗРК, применяющий ракеты семейства Aster. Разработан европейским консорциумом EuroSam. В один комплекс входят четыре пусковые установки.

Заявленная дальность перехвата ракетами Aster 30 аэродинамических целей составляет 100+ километров. Дальность уничтожения баллистических ракет – до 30-35 километров. Один ЗРК может одновременно обстреливать до 16 целей на высоте до 20 километров.

Как писал OBOZ.UA, ранее в сеть попало видео использованных в Украине пусковых контейнеров наземного зенитного ракетного комплекса SAMP-T. В Воздушных силах ВСУ подтверждали, что ЗРК стоит на боевом дежурстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!