Италия заберет у Словакии отданную в аренду ПВО SAMP/T, она нужна в другом месте, – Фицо
Защищающая Словакию система противовоздушной обороны SAMP/T Mamba будет выведена с территории страны. Зенитный ракетный комплекс Братиславе предоставляло в аренду на год правительство Италии.
Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в Facebook. Он рассказал, что был проинформирован официальным Римом о том, что итальянская система ПВО после окончания срока аренды "будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте".
ЗРК SAMP/T действует на военно-воздушной базе Малацки-Кучиня (расположена вблизи города Малацки на западе Словакии).
Рим передал ее Братиславе в аренду в прошлом году взамен американской системы Patriot.
Фицо выразил недовольство и напомнил, что его страна в ответ на начало полномасштабного российского вторжения в Украину передала Киеву систему ПВО С-300.
"Потом у нас некоторое время были американские Patriot, они тоже ушли, а теперь уйдут и итальянцы", – заявил словацкий премьер.
Фицо задался вопросом: "Кто будет защищать наши атомные электростанции и другие стратегические объекты?"
SAMP/T – французско-итальянский наземный ЗРК, применяющий ракеты семейства Aster. Разработан европейским консорциумом EuroSam. В один комплекс входят четыре пусковые установки.
Заявленная дальность перехвата ракетами Aster 30 аэродинамических целей составляет 100+ километров. Дальность уничтожения баллистических ракет – до 30-35 километров. Один ЗРК может одновременно обстреливать до 16 целей на высоте до 20 километров.
Как писал OBOZ.UA, ранее в сеть попало видео использованных в Украине пусковых контейнеров наземного зенитного ракетного комплекса SAMP-T. В Воздушных силах ВСУ подтверждали, что ЗРК стоит на боевом дежурстве.
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