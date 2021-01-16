Италия поставила рекорд в ЕС по темпам вакцинации от коронавируса

В Италии всего через 19 дней после начала прививочной компании ввели 1 миллион доз вакцины против COVID-19.

Таким образом, страна стала лидером в Европейском Союзе по количеству привитых граждан, передает Menafn.com со ссылкой на заявление итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.

Официальная статистика показывает, что Италии удалось резко ускорить темпы вакцинации населения: стране потребовалось 13 дней, чтобы сделать первые 500 000 прививок, и всего 6 дней, чтобы сделать следующие 500 000.

По оценкам итальянских СМИ, следующие 500 000 доз могут использовать к концу понедельника или началу вторника, пишет Business Standard.

Италия в основном использует вакцину от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Препарат от Moderna также одобрили и начали использовать на этой неделе. Страна надеется получить третью вакцину от Оксфордского университета и AstraZeneca. 40 миллионов доз этого препарата могут привезти в Италию к июню.

Напомним, по данным ВОЗ, вакцинацию от коронавируса уже проводят 42 страны. Большинство из них – состоятельные государства.

На 16 января Италию по количеству введенных доз вакцины от коронавируса обогнали Соединенные Штаты, Китай, Великобритания, Израиль, ОАЭ.

Карта распространения коронавируса:

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