Италия, Польша, Франция и Германия будут вместе разрабатывать крылатые ракеты с дальностью более 500 км

Польша, Франция, Германия и Италия подписали письмо о намерениях совместно разработать крылатую ракету с дальностью более 500 км². Цель сотрудничества состоит в том, чтобы развивать возможности дальнего высокоточного удара и совместные проекты по конкретным решениям.

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Такое соглашение было подписано на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщило министерство национальной обороны Польши в четверг, 11 июля.

Отмечается, что это сотрудничество поможет восполнить пробел в европейских арсеналах, возникший в результате войны в Украине.

"Франция, Германия, Италия и Польша в четверг выступили с инициативой по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 километров, чтобы восполнить пробел в европейских арсеналах, который, по их словам, оказался в результате войны в Украине", – говорится в сообщении.

В конце июня 2024 г. немецкое издание Hartpunkt сообщало со ссылкой на собственные источники, что в рамках будущего проекта Франция уже предложила собственную крылатую ракету Missile de Croisière Naval (MdCN) как основу для разработки новой системы. Во время пресс-конференции в Париже ее также упоминал французский министр.

Справка

MdCN, также известная как SCALP Naval, – это крылатая ракета морского базирования с дальностью полета до 1000 км. Ее разработала компания MBDA в 2017 году.

Крылатая ракета создана с применением технологий стелс. Для скрытого проникновения в тыл врага и максимального уменьшения времени нахождения ракеты в зоне осмотра вражеских систем ПВО ракета адаптирована для полета на сверхмалых высотах (30-40 метров над поверхностью) и огибания рельефа для поддержания постоянно малой высоты.

MdCN оснащена мощной многоканальной системой наведения и позиционирования в пространстве. Кроме базовой инерционной системы и средств спутникового наведения, ракета также оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и системой инфракрасного наведения.

На проходившей в этом месяце выставке Eurosatory 2024 MBDA продемонстрировала модель MdCN и предложила разработать вариант ракеты наземного базирования

MBDA предлагает решение, при котором на пусковую установку на шасси грузовика будут устанавливаться четыре ракеты. По словам компании, адаптация системы к наземному пуску возможна за короткое время. Хотя MdCN пока не производится, производственные мощности готовы.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский Союз переоценивает свои возможности по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Фактические объемы могут быть вдвое меньше, чем заявляют чиновники ЕС, из-за чего они не могут полностью выполнить свои обещания по поставке боеприпасов Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Rheinmetall получил наибольший заказ в своей истории. Речь идет о контракте на сумму €8,5 млрд, предусматривающем увеличение запасов боеприпасов для Бундесвера и его союзников, включая Украину. Поставки снарядов начнутся в 2025 году.

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