ISW: Россия стремится усилить свою роль в Ираке, задействовали пропагандистов

Кремль продолжает использовать известный связанный с ним Telegram-канал Rybar для укрепления российского влияния в Ираке. На днях он отправил в эту страну его представителей.

Там пропагандисты встретились с иракскими официальными лицами. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 25 января российский канал Rybar заявил, что члены его команды, в том числе и основатель Михаил Звинчук, на прошлой неделе посетили Ирак и встретились с чиновниками, включая премьер-министра Мохаммада Шиа Аль Судани.

Пропагандисты утверждали, что иракские официальные лица отметили свою открытость для увеличения торговли и иностранных инвестиций с российскими партнерами. Также они якобы выразили свою заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иракских отношений.

Прокремлевский Telegram-канал призвал российский бизнес, медиакомпании, блогеров и инвесторов "начать изучать возможности в Ираке".

По данным ISW, член команды Rybar посетил Ирак в августе 2024 года, и в то время это был первый наблюдаемый отчет о встрече российского провоенного блогера с высокопоставленным иностранным чиновником.

"Мы ранее оценивали, что Россия может выдвигать условия для вытеснения США в качестве партнера по безопасности в Ираке в ожидании возможного сокращения военного присутствия США там. Недавнее падение режима Башара Асада в Сирии может побудить Кремль пересмотреть контуры своих отношений с Ираком", – предположили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Россия запланировала потратить на финансирование пропагандистских медиапроектов рекордные 137,2 миллиарда рублей. В общем еженедельно российские налогоплательщики тратят около 2,6 млрд руб. на финансирование госпропаганды.

