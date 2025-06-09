Если несколькими словами определить главный смысл визита нового федерального канцлера Германии в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом, то суть интереса Фридриха Мерца не будет сильно отличаться от той тактики, которую в общении с Трампом избрали такие, на первый взгляд, не похожие люди, как Владимир Путин и Владимир Зеленский. Общаясь с Трампом, они тянут время. И тем же самым занимается Мерц, пишет Виталий Портников для Vot-tak.tv.

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Другое дело, что у руководителей разных стран — совершенно разные интересы в этой тактике оттягивания времени и ожидания момента, когда они смогут уже не столь серьезно считаться с взбалмошным американским президентом.

Путин тянет время, потому что рассчитывает с помощью Трампа заблокировать любые новые санкции против России, оккупировать еще какую-то часть украинских территорий, добиться успехов в войне на истощение и капитуляции соседней страны.

Он понимает, что должен разговаривать с Трампом хотя бы для того, чтобы дать самому американскому президенту возможность говорить о "диалоге с Москвой" — и блокировать любые общие решения с европейцами.

Зеленский занят практически тем же. Ему необходимо поддерживать диалог с Трампом, чтобы не дать возможности американскому президенту, очевидно антиукраински настроенному, проявить свой характер — отказаться от предоставления Украине военной помощи и прекратить обмен разведывательными данными, что позволит россиянам расстреливать украинцев как в тире.

Поэтому Зеленский откликается на любые инициативы Трампа: направляет делегацию на бессмысленные и обреченные на провал переговоры с Москвой, терпит издевательства со стороны российских представителей и постоянно предлагает провести совместную встречу с Путиным.

Хотя очевидно, что Путин не собирается встречаться не только с Зеленским, но даже с самим Трампом, которому российский президент пытается дать понять: встреча с российским лидером — это "приз" за примерное поведение, а вовсе не решение, которое может быть принято в Белом доме в любой момент.

Тем же самым заняты и европейские лидеры — каждый, разумеется, по-своему, в зависимости от уровня зависимости от отношений с Соединенными Штатами. Именно поэтому, например, Киру Стармеру гораздо труднее лавировать, чем Фридриху Мерцу или Эммануэлю Макрону.

Перекладывание ответственности

Европейцы давно уже поняли: главное желание Трампа — отказаться от поддержки Украины, перестать отвечать за Европу и попытаться наладить экономическое сотрудничество с Россией, для чего необходимо отказаться от совместных санкций против Москвы.

И даже если упрямое и очевидное нежелание Путина прекратить огонь на российско-украинском фронте не дает Трампу возможности реализовать это желание, это не означает, что президент США не хочет возложить ответственность за продолжение украинского сопротивления на европейцев.

Собственно, об участии Трампа в переговорном процессе уже сейчас говорить не приходится. Все его попытки кавалерийским наскоком добиться от Путина прекращения огня завершились — как и все остальные начинания Трампа — очевидным и предсказуемым фиаско.

Во время последнего телефонного разговора с российским президентом американский лидер уже практически не интересовался прекращением огня. Зато хотел добиться от российского коллеги посредничества в сделке с Ираном — еще одной внешнеполитической амбиции Трампа, которая грозит ему очередным поражением.

Поэтому сомнений в том, что сотрудничество с Трампом и с теми Соединенными Штатами, которые он сейчас возглавляет, рано или поздно, если не прекратится, то по крайней мере серьезно уменьшится — ни у кого из европейских лидеров уже нет и быть не может.

Иллюзии может питать разве что итальянский премьер Джорджа Мелони, связанная с Трампом общей идеологией. Но для нее признать факт американского безразличия и отсутствия интереса к Европе — значит создать проблемы для собственных политических амбиций. А этого честолюбивая итальянка, конечно же, не хочет — вот и продолжает выдавать желаемое за действительное.

Сдержать Трампа

Мерц, в отличие от Мелони, может позволить себе реализм. Он прекрасно понимает, чем должен заниматься на встрече в Белом доме: пытаться продлить сотрудничество с Соединенными Штатами ровно настолько, насколько это вообще возможно.

Поэтому в общении с американским президентом немецкий федеральный канцлер был сдержан и корректен — хотя понятно, насколько тяжело было главе немецкого правительства слышать в ответ на свои слова благодарности за участие США во Второй мировой войне саркастическое замечание далекого от любых ценностей американского коллеги.

Однако тональность поведения Мерца — отличающаяся от той имитации "сердечности", которую пытались продемонстрировать Стармер или Макрон, свидетельствует как минимум об одном: никаких реальных надежд на то, что Трампа удастся переубедить, у европейских лидеров больше нет.

Теперь они пытаются его просто сдержать — чтобы выиграть время для консолидации собственных экономических и военных ресурсов и сохранить возможность американской военной помощи Украине хотя бы на нынешний период. Ничего большего от Трампа — и от хаоса, который он продолжает генерировать вокруг себя, — в Европе больше уже никто не ждет.