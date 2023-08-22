Иран разрабатывает новый беспилотник Mohajer с увеличенной дальностью полета: как это повлияет на войну в Украине

Иран разрабатывает новый усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10. У БПЛА будет увеличена дальность и продолжительность полета.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что беспилотник имеет рабочий диапазон 2000 км и может летать до 24 часов.

Его нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность беспилотника Mohajer-6.

На видео, опубликованном иранскими СМИ, беспилотник показан среди другой военной техники с текстом "приготовьте свои убежища" на иврите и персидском языке.

Стоит отметить, что официальные лица США обвинили Иран в поставках беспилотников Mohajer-6 России, которая использует его в войне против Украины. И хотя Тегеран это отрицает, в Министерстве обороны Украины показали сбитый над Черным морем иранский ударный беспилотник Mohajer-6.

Демонстрация состоялась в ответ на заявление посла Ирана, утверждающего, что его страна не поставляла России беспилотники.

Mohajer-6 предназначен для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения. Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Тегеран передал их РФ еще в середине августа прошлого года.

Напомним, в Крыму оккупационные власти поспешили похвастаться, что сбили украинский беспилотник, заглушенный средствами РЭБ. Однако оказалось, что россияне поразили свой беспилотный летательный аппарат Mohajer-6 иранского производства.

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