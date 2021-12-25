Иран провел военные учения и назвал их 'предупреждением' для Израиля

Иран на этой неделе провел в Персидском заливе военные учения. Высокопоставленные чиновники страны назвали их предупреждением для Израиля, который якобы планирует нанести удары по иранским ядерным объектам.

С такими заявлениями выступили начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери и начальник Революционной гвардии Ирана генерал Хоссейн Салами, пишет Tasnim. Отмечается, что учения были запланированы заранее.

"Многочисленные и пустые угрозы со стороны израильских официальных лиц в последние дни привели к тому, что эти учения были проведены именно здесь. Они являются одним из самых успешных", – сказал Багери.

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В ходе учений, которые получили название "Великий пророк 17", было выпущено 16 баллистических ракет разных классов. Их запустили одновременно по цели, визуально напоминающей ядерный исследовательский центр возле города Димона в Израиле. Соответствующе кадры показали в эфире иранского национального телевидения.

Мохаммад Багери добавил, что эти 16 ракет – это лишь небольшая часть из сотен ракет, которые могут "одновременно поразить и уничтожить любую цель, с которой страна намеревается бороться".

Добавим, что дальность действия иранских ракет – 2000 км. Согласно заявлениям, они способны достичь баз Израиля и США в этом регионе.

"Эти учения, особенно их заключительный этап, имели очень четкий сигнал и являются серьезным реальным предупреждением в связи с угрозами со стороны должностных лиц сионистского режима...Будьте осторожны со словами и действиями", – сказал генерал Хоссейн Салами.

Как пишет Reuters, Великобритания осудила Иран из-за запуска ракет "в ходе военных игр". Там заявили, что такие мероприятия представляют угрозу для региональной и международной безопасности, и призвали прекратить подобные действия.

Напомним: Израиль выступает против планов мировых государств возобновить ядерное соглашение Тегерана 2015 года. Страна угрожает применить военные меры, если дипломатия не поможет. Иран же утверждает, что его ядерные амбиции – мирные.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия заявила о планах провести масштабные учения десантно-штурмовых войск во временно оккупированном ею украинском Крыму.